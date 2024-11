Fundação ParáPaz promove ações de conscientização e bem-estar em alusão ao Novembro Azul

A Fundação ParáPaz realizou, na manhã desta sexta-feira (29), atividades na UsiPaz Terra Firme e na Unidade de Inclusão Social ParáPaz, no Jurunas, em Belém, em referência ao Novembro Azul. A programação, voltada para a conscientização sobre a saúde do homem, também incluiu a participação de mulheres, promovendo bem-estar físico, mental e emocional.

Atividades na UsiPaz Terra Firme – A programação incluiu alongamentos, dinâmicas e jogos voltados para exercitar a mente e o corpo. Cassiana Palheta, coordenadora da ParáPaz na Usina, destacou o impacto positivo do trabalho contínuo com a comunidade e de como essa aproximação é importante.

“As atividades foram realizadas em parceria com a Fundação Cultural do Pará e a proposta é proporcionar conhecimento e orientação, aproveitando as campanhas para criar vínculos e alcançar quem não tem esse tipo de informação”, disse Cassiana.

Adna Lopes, pedagoga da brinquedoteca da Fundação Cultural na Usina, explicou que os jogos de concentração e memória são importantes para exercitar a mente e manter os participantes ativos, principalmente o público-alvo, de mais idade, que se beneficia ao exercitar habilidades como memorização e controle emocional.

Movimento no Jurunas – Na Unidade de Inclusão Social ParáPaz, no bairro do Jurunas, cerca de 80 mulheres de diferentes idades participaram de um aulão de dança pela parte da manhã e foram orientadas sobre a importância de conscientizar seus filhos, pais e companheiros sobre a saúde masculina.

O coordenador, Carlos Valente, destacou a relevância social da iniciativa. “Essa ação faz parte do projeto ‘ParáPaz Espaços Abertos’, que busca unir cidadania e conscientização social. Hoje, promovemos atividades recreativas em alusão ao Novembro Azul, mostrando que as mulheres também têm um papel fundamental na conscientização de seus familiares e amigos”.

Serviço – A Usina da Paz Terra Firme fica localizada na Passagem Belo Horizonte, entre Avenida Perimetral e a Passagem do Arame, ao lado do Terreno da Eletronorte.

A Unidade de Inclusão Social ParáPaz, do projeto “Espaços Abertos”, fica na Rua dos Mundurucus, 29, e funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação