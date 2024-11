Exposição é inaugurada em Belém promovendo o diálogo entre o acervo do Mabe e o Ver-o-Peso

O Museu de Arte de Belém (MABE) apresenta a exposição “Novos Olhares sobre o MABE”, que estabelece um diálogo entre o acervo do museu e a vibrante cultura do Ver-o-Peso, um dos maiores símbolos de Belém. A mostra fica aberta até 2 de fevereiro de 2025.

Sob a curadoria de Nina Matos, diretora do MABE, a exposição estabelece um diálogo entre as obras do museu e a vida pulsante do Ver-o-Peso. Através de pinturas, gravuras e fotografias, a mostra traça um panorama histórico do mercado, desde o início do século XX até os dias atuais.

Serviço

A exposição é gratuita e pode ser visitada no Mabe de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h. O Mabe está localizado no Palácio Antônio Lemos, na Praça Dom Pedro II, bairro da Cidade Velha.

Foto: Joyce Ferreira/Ag.Bel