COP 30

Google Maps atualiza imagens e mapas de Belém antes da COP30

A plataforma Google Maps acaba de receber uma série de melhorias em Belém, no Pará cidade que sediará a 30ª edição da COP30. Foram adicionados mais de 420 quilômetros de imagens novas no Street View, oferecendo aos moradores e visitantes uma visão atualizada das vias da capital paraense.

O local onde será realizada a conferência o Parque da Cidade ganhou mapeamento interno detalhado no app, com rotas para pedestres, pontos de banheiros, salas de reunião e outros serviços. Além disso, imagens de satélite de alta resolução da região metropolitana foram atualizadas.

Para facilitar a mobilidade no evento, o Google firmou parceria com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e a plataforma Bus2, integrando ao aplicativo dados em tempo real de transporte público rotas, horários e tarifas.

Outra novidade é a rota sustentável: o app passa a oferecer trajetos que priorizam menor consumo de combustível ou menor emissão de CO₂, com opção de viajar de bicicleta ou a pé quando for mais rápido ou mais ecológico.

Com essas atualizações, Belém se prepara para receber delegações internacionais, jornalistas e turistas durante a COP30 garantindo melhor experiência digital, mobilidade reforçada e mapeamento mais eficiente.

Imagem: Divulgação google

