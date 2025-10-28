segunda-feira, outubro 27, 2025
SEGURANÇA

Adolescente de 13 anos é morto a tiros na madrugada em Marabá

Um adolescente, identificado como Elias Brito de Oliveira, de 13 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (27) na cidade de Marabá, sudeste do Pará.

O crime ocorreu por volta das 3h20, no cruzamento da Avenida Maria Adelina com a Travessa Planalto, no bairro Liberdade, Núcleo Cidade Nova. Segundo testemunhas da Polícia Militar do Pará, dois homens em uma motocicleta modelo Honda 160, de cor preta, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. Dois adolescentes que acompanhavam Elias conseguiram fugir.

A vítima possuía histórico de atos infracionais incluindo furtos, roubos e posse de drogas com mais de 20 registros na delegacia. Há também informação de que ele havia sido alvo de ameaças de morte, relatadas pela mãe na rede de proteção do Ministério Público.

A área foi isolada pela Polícia Militar, enquanto a Polícia Civil do Pará e a polícia científica realizaram perícia no local e removeram o corpo para o Instituto Médico-Legal. O caso está sob investigação pela Delegacia de Homicídios de Marabá e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Imagem: Reprodução

