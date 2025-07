Governo do Pará entrega mais de mil CNHs Pai D’égua em Castanhal e reforça oportunidades de trabalho na região

O Governo do Estado do Pará entregou, nesta quarta-feira (23), mais de 1.150 carteiras de habilitação gratuitas do programa CNH Pai D’égua a moradores de Castanhal, Santa Izabel do Pará e de outros municípios da Região Metropolitana de Belém e do nordeste paraense. A cerimônia ocorreu no Complexo Esportivo da Usina da Paz, em Castanhal, e contou com a presença da vice-governadora Hana Ghassan, que reforçou o impacto social e econômico da ação.

“Sei que muitos aqui têm um sonho. E com força de vontade, a gente ultrapassa as barreiras. Castanhal vai receber turistas do mundo todo durante a COP 30, e quem quiser trabalhar com transporte terá uma grande oportunidade”, destacou Hana, que também é presidente do Comitê Estadual da conferência.

Segundo ela, Castanhal vai ganhar um novo hotel e, futuramente, um centro de convenções, abrindo ainda mais portas para quem busca se inserir no mercado por meio da carteira de motorista.

Transformando vidas

A estudante Gleyce Rodrigues, de 21 anos, moradora de Bujaru, viajou mais de 50 km até Castanhal para receber sua primeira CNH. “Sou de baixa renda e não poderia pagar. Essa carteira vai abrir muitas oportunidades. Estou me sentindo realizada”, disse, emocionada.

Moradora de Castanhal, a locutora Erica Reis, de 37 anos, que é pessoa com deficiência (PcD), também recebeu sua habilitação nas categorias A e B. “Comprei minha moto e agora posso trabalhar com mais autonomia. O atendimento foi excelente e sou grata por essa chance de ir e vir por todo o Estado”, contou.

Outra beneficiária, a manicure Carla Oliveira, também de 37 anos, escolheu a categoria D, com o sonho de seguir os passos da família de caminhoneiros. “Sempre quis dirigir caminhão. Essa CNH me deixou mais perto do meu sonho e de novas oportunidades. Estou extremamente grata”, declarou.

CNH Pai D’égua: referência nacional

Com 60 mil vagas distribuídas nos 144 municípios paraenses, o CNH Pai D’égua é o maior programa de emissão gratuita de habilitações do Brasil. Por meio dele, os candidatos podem tirar a primeira habilitação, mudar ou adicionar categorias sem nenhum custo todas classificadas para atividade remunerada. Isso significa que os beneficiários estão aptos a trabalhar como motoristas particulares, de aplicativo, mototaxistas, motofretistas, caminhoneiros, taxistas, entre outras funções.

A emissão é feita pelo Detran-PA, e o Estado cobre todas as despesas: autoescola, exames e taxas. “Já investimos mais de R$ 400 milhões para garantir que as pessoas tenham acesso gratuito à carteira de motorista e possam mudar de vida. O programa já é modelo para outros estados”, destacou Renata Coelho, diretora-geral do Detran.

Com o avanço das entregas, o CNH Pai D’égua tem se consolidado como um poderoso instrumento de inclusão social, geração de renda e transformação de vidas no Pará.

Imagem: Agência Pará