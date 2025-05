Governo do Pará faz entrega de 400 títulos definitivos de terras em Tomé-Açu, no nordeste do Estado

O Governo do Pará avança com a regularização fundiária em todo o território paraense ao entregar, ontem, sábado, 24, cerca de 400 títulos de terra, no município de Tomé-Açu, na região de integração do Rio Capim. A ação beneficiou famílias e produtores da agricultura familiar de 19 comunidades que, ao receber o documento, passam a ter segurança jurídica e poderão acessar linhas de créditos para melhorar a produção e melhorar o o desenvolvimento socioeconômico da região.

Durante a entrega, o governador do Pará, Helder Barbalho, cumprimentou a equipe do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), que atuou de forma incansável para agilizar a regularização fundiária. “Estamos chegando a 50 mil títulos de terra entregues”, anunciou.

“Com o título é paz no campo, segurança jurídica, acesso a crédito e desenvolvimento com assistência” pontuou o chefe do Executivo Estadual.

Esta foi a segunda vez, só em 2025, que o governo entregou os títulos de terra, no município.

“Regularização fundiária é fundamental, é prioridade e é estratégico para avançar na produção rural – principalmente na justiça fundiária na agricultura familiar. É garantir que o produtor pequeno, aquele que produz para a sua subsistência e para abastecer os mercados locais, possa ter seu título de terra”, reforçou Helder Barbalho.

O agricultor João Paiva aguardava há 20 anos para conseguir o título da propriedade onde ele e a família cultivam feijão, cacau e açaí. Quando recebeu o documento, não conteve a alegria. “Vou chegar em casa e dizer para a família que a terra agora, sim, é nossa! É um sonho realizado”, exaltou o produtor.

Para o agricultor José Guilherme Amaro, o título de terra será uma conquista que deixará para os filhos e netos. “Saio daqui com um legado que vai ficar para eles”, frisou.

A família dele possui lavouras de mandioca, abóbora, cheiro-verde, arroz e feijão. Por isso, o agricultor pretende conseguir um financiamento junto ao banco para modernizar o processo de produção. “Vamos investir para melhorar a nossa atividade”, projetou José.

O prefeito de Tomé-Açu, Carlos da Vila Nova, destacou exatamente a possibilidade de os produtores da agricultura familiar, agora, terem a oportunidade de conseguirem linhas de crédito e com isso melhorar o desenvolvimento econômico do município. “Agora, vocês têm um documento real para conseguir os recursos”, sinalizou para os agricultores.

O prefeito também reforçou a parceria com Estado para garantir desenvolvimento para Tomé-Açu. “Foi o governador que mais emitiu títulos de terra”, frisou Carlos. Ele também lembrou que o Governo do Pará levou asfalto e construiu pontes na cidade, melhorando a mobilidade e garantindo o escoamento da produção.

DOIS MIL TÍTULOS EM 3 DIAS

Nos últimos três dias, o Governo do Pará entregou cerca de 2 mil títulos de terra em três municípios das regiões de integração do Rio Caeté (Bragança e Viseu) e Rio Capim (Tomé-Açu, neste sábado 24).

A agricultora Lucilene dos Santos, de 50 anos, foi uma das beneficiadas. Ela mora na comunidade Nova Esperança, em Tomé-Açu. Trabalha com o cultivo de mandioca, açaí, graviola e laranja. “Receber o título de terra nos retira da insegurança quanto à propriedade da terra. Nós plantamos para comer e para contribuir com o desenvolvimento do Estado do Pará”, ressaltou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias