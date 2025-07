Grupo Equatorial unifica perfis das distribuidoras de energia nas redes sociais e busca aproximação maior com seus 34 milhões de clientes nas Redes Sociais

Integração faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da reputação institucional e modernização da presença digital.

Os perfis públicos das sete distribuidoras de energia do Grupo Equatorial nas Redes Sociais (Facebook, Instagram, X, Youtube e LinkedIn) agora estão agora integrados em um só perfil: @grupoequatorial. A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da reputação institucional e modernização da presença digital da empresa, que visa unificar a comunicação com seus mais de 34 milhões de clientes, nos estados de Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul.

“Estamos conectando nossas histórias em um só lugar. O perfil unificado entrega uma experiência digital mais fluida e relevante, com curadoria de conteúdo nacional e regional, com retorno de interações mais rápidas e segmentadas por geolocalização, além de uma presença mais robusta da marca. O objetivo é oferecer valor, grandezas de entregas e utilidade e conexão com as realidades locais”, explica Giselle Colins Dias, Gerente Corporativa de Comunicação e Marketing do Grupo Equatorial.

De acordo com a executiva, a integração se baseia em um diagnóstico realizado com apoio de consultoria especializada, que avaliou a estrutura mais eficaz para fortalecer a presença digital do Grupo nas mídias sociais. “A unificação foi apontada como o modelo mais eficiente para ampliar o alcance, garantir consistência na comunicação institucional e otimizar recursos, mantendo a representação regional por meio de segmentações e editorias específicas”, conta.

Mauricio Velloso, Diretor Corporativo de Clientes, Inovação e Serviços aponta que a estratégia tem foco em branding, Customer Experience (CX) e conexão com os valores do Grupo. “O projeto responde ao movimento de digitalização das relações com os clientes e da busca por uma jornada integrada e fluida nos canais sociais. Com a unificação, é possível ter um atendimento inteligente e direcionado, independentemente do canal ou estado de origem do cliente da Equatorial”, afirma.

Conteúdo – A estratégia de integração prevê uma comunicação nacional ao mesmo tempo que reforça também as entregas regionais. As publicações terão editorias representativas e conteúdos com segmentação de entrega, via anúncios por geolocalização nas plataformas digitais. Isso vai garantir que cada estado continue representado nas redes, dentro de uma lógica institucional integrada.

“A integração das redes sociais é um passo estratégico para consolidar uma jornada digital mais fluida, conectada aos nossos valores e à energia das histórias que nos unem todos os dias. Esta mudança marca um novo momento de evolução na presença digital do Grupo Equatorial, ganhamos mais escala, impacto e fortalecimento da nossa imagem institucional, sem abrir mão da proximidade com cada cliente e região. Nosso compromisso em levar informação de forma relevante, acessível e alinhada às realidades locais segue ainda mais forte”, conclui Velloso.

A Analista Corporativa de Comunicação do Grupo Equatorial e responsável pela Coordenação Técnica da Integração, Olga Coelho, destacou os pilares operacionais que garantem a escalabilidade da entrega. “A unificação dos perfis exigiu a reconstrução completa do modelo de gestão de redes do Grupo, com a centralização de 7 operações distintas em uma só jornada digital. Implementamos uma governança editorial orientada por editorias nacionais e estaduais, estruturada para garantir coerência institucional e visibilidade regional. Reconfiguramos os Business Managers (plataformas de controle e veiculação de mídia nas redes sociais) com base em clusters de audiência geolocalizados, viabilizando a segmentação de entregas por estado dentro da conta unificada”, disse.

Olga Coelho, destacou ainda que na gestão das interações foi criado uma régua única de SAC digital, operando em triagem automatizada com apoio de inteligência artificial. “As menções recebidas são classificadas por localização e, a partir disso, distribuídas automaticamente para os times regionais responsáveis. Essa lógica garante que o cliente continue sendo atendido de forma local, mesmo dentro de uma operação nacional”, explicou.

Novo site – Buscando oferecer uma experiência mais tecnológica, fluida e intuitiva para seus clientes, e também fortalecer a segurança da informação com inovações tecnológicas, o Grupo Equatorial também realizou mudanças em seu site das distribuidoras do MA, PA, PI e AL. A nova página traz facilidades na jornada do cliente, impactando diretamente na redução de tempo de atendimento aos clientes.

O endereço permanece o mesmo: www.equatorialenergia.com.br. A nova plataforma traz recursos avançados que tornam os processos ainda mais ágeis e seguros, como o reconhecimento facial (Face ID), além do uso de Inteligência Artificial, que otimiza a interação e permite um atendimento mais ágil e personalizado.

Imagem: Divulgação