Concurso “Olhar de Servidor” abre inscrições com foco na Amazônia e na COP30

Na próxima segunda-feira (21), começam as inscrições para a 6ª edição do concurso fotográfico “Olhar de Servidor”, promovido pelo Governo do Pará, por meio da Seplad, em parceria com a Escola de Governança Pública do Estado (EGPA). O tema deste ano é “COP30 – Um novo olhar para a Amazônia”, inspirado na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, em 2025.

A proposta é incentivar os servidores a expressarem, por meio da fotografia, a beleza, a diversidade e os desafios da região amazônica, conectando cultura e consciência ambiental.

Nesta edição, os participantes poderão se inscrever em um dos quatro subtemas inspirados em canções populares que valorizam a identidade amazônica:

“Esse rio é minha rua”

“Amazônia”

“Sou do Norte”

“Voando pro Pará”

São 200 vagas no total, com 50 inscrições para cada subtema. As imagens podem ser interpretativas ou literais, desde que capturem a essência das músicas e da região.

Podem participar servidores públicos estaduais de todas as esferas – efetivos, temporários, estagiários e comissionados –, vinculados ao Executivo, Legislativo, Judiciário, TCE, MPC e outros órgãos.

Como participar?

As inscrições estarão disponíveis no site da Seplad (www.seplad.pa.gov.br) até 1º de agosto ou enquanto houver vagas. Para confirmar a participação, é necessário doar um kit de alimentos não perecíveis, com os seguintes itens:

1 kg de arroz

1 kg de feijão

1 kg de açúcar

1 pacote de macarrão (400 g)

1 pacote de café (250 g)

1 pacote de leite (200 g)

Entrega dos alimentos:

Belém e Região Metropolitana: sede da Seplad (Travessa do Chaco, 2350 – Marco), das 9h às 16h, entre os dias 4 e 6 de agosto

Interior (Marabá, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Itaituba): nas Estações Cidadania desses municípios

Demais municípios: estão isentos da entrega, por falta de pontos de coleta

Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições sociais sem fins lucrativos.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Agência Pará