Hezbollah nomeia novo líder após morte de Nasrallah e de Safi al Din

O Conselho da Shura do Hezbollah, o mais alto órgão de governo do grupo terrorista libanês, anunciou a nomeação de Naim Qassem como seu novo secretário-geral, substituindo Hassan Nasrallah, que foi morto em um ataque de Israel no último dia 27 de setembro.

Em um comunicado emitido pela direção do Hezbollah, o grupo disse que “de acordo com o mecanismo aprovado para a eleição do secretário-geral, o Conselho da Shura do Hezbollah concordou em eleger Sua Eminência o xeque Naim Qassem como secretário-geral do Hezbollah, carregando o abençoado estandarte nesta jornada, pedindo a Deus Todo-Poderoso que o guie nesta nobre missão à frente do Hezbollah e sua resistência islâmica”.

Na nota, a formação armada prometeu que, com a nomeação de Qassem, “trabalharão em conjunto para alcançar os princípios do Hezbollah e os objetivos do seu caminho, e manter acesa a chama da resistência e seu estandarte elevado até que a vitória seja alcançada”.

Pouco mais de um mês após o assassinato de Nasrallah, o grupo decidiu eleger o número dois do grupo como seu principal líder. Qassem é o mesmo que foi encarregado de proferir os três discursos televisivos oferecidos após a morte do chefe anterior do Hezbollah, que serviu por três décadas no comando.

Esta decisão foi tomada depois de o Hezbollah ter confirmado na semana passada a morte de Hashem Safi al Din, chefe do Conselho Executivo do grupo e que era considerado um dos principais candidatos à sucessão do clérigo Nasrallah.

Qassem, cuja localização é desconhecida, foi nomeado vice-líder do Hezbollah em 1991, quando Nasrallah ainda não era o líder do grupo.

O novo líder do Hezbollah tem sido considerado um dos principais porta-vozes do grupo terrorista e a figura de mais alto nível que já deu entrevistas à imprensa estrangeira.

*EFE

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH