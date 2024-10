Equatorial Pará faz cadastro para troca de geladeiras em Breves

Clientes podem tem acesso a outros serviços da distribuidora

Durante esta semana, diversos serviços serão oferecidos pela Equatorial Pará, através do projeto E+ Caravana, para a população de Breves, na Ilha de Marajó. O local do evento será na Nova Orla de Breves, bairro Centro, das 8h às 12h e das 14h às 17h30, com exceção do dia 31 de outubro que será apenas das 8h às 12h. Entre os serviços está o sorteio de 50 geladeiras, além de troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, negociação de débitos com condições especiais, cadastro na Tarifa Social e na promoção Energia em Dia.

Para concorrer ao sorteio para a troca de geladeiras, os clientes devem ter uma geladeira antiga em funcionamento, ser o titular da fatura de energia, levar o RG, CPF, NIS e a última conta de conta de luz deve estar paga. O sorteio vai ocorrer na noite do dia 30 e a entrega dos refrigeradores será na quinta-feira, 31, pela manhã.

Além da ação em Breves, em Belém, nesta terça-feira, 29, ocorrem duas caravanas de serviços com negociação de débitos, cadastro na tarifa social e troca de lâmpadas, no bairro Parque Guajará. E exclusivamente no bairro Centro de Ananindeua terá cadastro na Tarifa Social e cadastro na promoção Energia em Dia

Serviço:

E+ Caravana – Breves

Local: Nova orla de Breves (Avenida Getúlio Vargas)

Período: 28 a 31 de outubro

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 16h, exceto dia 31 que será até 12h

Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, cadastro na promoção Energia em Dia, negociação de débitos e troca de geladeiras

E+ Caravana – Parque Guajará

Local: Associação de moradores AMAR (Rua Afonso pena, quadra 10, número 37, esquina com a passagem São Jorge)

Período: 29 de outubro

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 16

Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, cadastro na promoção Energia em Dia, negociação de débitos.

E+ Caravana – Parque Guajará

Local: Centro comunitário do conjunto Parque dos Pinheiros (Rua 15 de agosto, número N° 61)

Período: 29 de outubro

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 16h

E+ Caravana- Ananindeua (Centro)

Local: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, N° 102)

Período: 29 de outubro

Horário 8h às 12h e 13h às 17h

Serviços: cadastro na Tarifa Social e cadastro na promoção Energia em Dia.