Hoje na Netflix: Um suspense emocionante sobre um caso de assassinato que se torna mais impactante a cada episódio

A série se passa em Helsinki e é obrigatória para todo fã de drama policial.

Reprodução Adoro Cinema – Giovanni Rodrigues

Os países nórdicos, com seus meses de escuridão e frio intenso, são os reis das histórias criminais. Há tempos é assim no terreno literário e, cada vez mais, também no audiovisual. Não são poucas as ficções que nos chegam do norte da Europa que merecem ser vistas. É o caso da série criminal finlandesa Deadwind, que narra, ao longo de 28 intensos episódios, crimes inquietantes em Helsinki. Nela, dois detetives muito diferentes entre si, Sofia Karppi e Sakari Nurmi, lutam contra o crime entre a neve e, desde o primeiro momento, capturam o espectador com seus casos.

A enérgica policial Sofia Karppi (Pihla Viitala), ainda afetada pela repentina morte de seu marido em um acidente, deve enfrentar desafios inesperados no norte de Helsinki: A macabra descoberta de um cadáver feminino decorado com flores a conduz a um caso complicado que requer toda sua atenção.

A isso se soma seu novo parceiro, o sereno Sakari Nurmi (Lauri Tilkanen), com quem ela se choca constantemente. Mas para resolver o assassinato, Sofia e Sakari deverão aprender a trabalhar juntos. O que descobrirão durante a investigação os levará ao limite.

Desde o primeiro momento, esses cativantes protagonistas despertam o interesse do público. Porque, ao mais puro estilo dos romances clássicos de mistério, seu primeiro contato está longe de ser harmonioso.

Assim, não só é apaixonante o caso criminal em si, mas também ver se dois personagens tão opostos como Karppi e Nurmi conseguirão resolvê-lo juntos. As tensões entre eles proporcionam momentos de humor que suavizam o tom escuro geral da série com um toque de ironia.

Deadwind consegue ao longo de suas três temporadas traçar diferentes linhas de investigação que fazem o espectador acreditar que tem tudo claro. No entanto, as peças do quebra-cabeça, que no início parecem evidentes, acabam se encaixando de forma totalmente inesperada, oferecendo uma resolução surpreendente no final do caso.