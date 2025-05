Rascunho descartado de Lilo & Stitch se tornou uma das melhores animações dos últimos anos

O live-action de Lilo & Stitch está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Reprodução Adoro Cinema – Júlia Barbosa

Lilo & Stitch é um dos filmes mais criativos da Disney, afastando-se da adaptação dos contos clássicos de fantasia e mergulhando em uma trama totalmente original, que cativa por seus personagens carismáticos até a escolha do Havaí como cenário. Isso só foi possível graças a liberdade cedida aos diretores Chris Sanders e Dean DeBlois.

A animação de 2002 saiu de uma ideia que Chris Sanders teve na universidade, mas deixou o livro-conceito na gaveta por muito tempo. Tudo mudou quando Thomas Schumacher, executivo de criação da Disney, convidou o animador para desenvolver um novo lançamento cinematográfico que fosse “um novo Dumbo”.

A versão inicial consistia em um extraterrestre que cai em uma floresta isolada e começa a interagir com os animais selvagens. No entanto, Schumacher sugeriu uma direção bem mais próxima da que conhecemos:

“Você não quer que ele viva num mundo cheio de animais que não sabem o que é um alienígena. Um alienígena entre animais não é tão notável quanto um alienígena entre humanos”, relembrou o executivo em entrevista à Vulture em 2022.

Criador de Lilo & Stitch transformou ideia descartada em filme indicado ao Oscar

Vinte e dois anos depois, antes do live-action de Lilo & Stitch, Sanders fez uma parceria com a DreamWorks e transformou o conceito descartado em uma nova animação: Robô Selvagem.

A trama acompanha a robô Roz é a única unidade ROZZUM ainda funcional e inteligente que resiste a um naufrágio em uma ilha remota. Com muitas dificuldades, ela se adapta ao ambiente avesso às suas programações e passa a conviver com os animais da região. É durante essa exploração que Roz encontra um filhote de ganso e estabelece como missão cuidar dele como se fosse sua mãe até que ele consiga aprender as habilidades necessárias para participar da migração invernal das aves.

Protagonizado por Lupita Nyong’o, Pedro Pascal e Kit Connor, o filme foi indicado a três categorias no Oscar 2025, mas foi Flow, da Letônia, que levou a estatueta de Melhor Longa-Metragem de Animação. Já no Annie Awards, o maior prêmio da animação, The Wild Robot conquistou nove das dez categorias em que foi nomeado, incluindo o troféu principal da cerimônia.

Robô Selvagem está disponível para streaming no Amazon Prime Video e Lilo & Stitch (2002) no Disney+.