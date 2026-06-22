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Holanda e Países Baixos não são a mesma coisa; entenda por que placar da Fifa usa sigla ‘NED’

Na transmissão internacional, abreviação que representa o time de van Dijk vem de ‘Nederland’. Por que, então, torcida grita ‘Holland’?

Por Luiza Tenente, g1

Pela segunda vez na atual Copa do Mundo, o placar da Fifa mostrará a sigla NED neste sábado (20). No estádio, no entanto, vibrando pela Laranja Mecânica, a torcida gritará “Hup, Holland, Hup! (“Vai, Holanda, vai!”).

Afinal, qual o nome do país representado pelo zagueiro van Dijk? Nederland/The Netherlands/Países Baixos? Ou Holland/Holanda?

Placar de jogo mostra a sigla 'NED' — Foto: Reprodução

Placar de jogo mostra a sigla ‘NED’ — Foto: Reprodução

Descubra abaixo. Já adiantamos (não somos goleiros defendendo pênalti) aqui que Holanda é apenas uma região dos Países Baixos.

⚽De onde vem a sigla ‘NED’, exibida pela Fifa? “NED” é a abreviação de “Nederland”, nome do país em neerlandês. Em inglês, “The Netherlands”. Em português, “Países Baixos”.

⚽Por que falamos que é ‘jogo da Holanda’, e não ‘dos Países Baixos’? O território europeu dos Países Baixos é dividido em 12 províncias. Entre elas, estão a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Juntas, elas formam uma região chamada Holanda.

  • É nessa área que ficam cidades conhecidas mundialmente, como Amsterdã, a capital dos Países Baixos; Haia, sede do tribunal internacional; e Roterdã, que abriga um dos maiores portos do continente.
  • Além disso, esse mesmo território, quando era o antigo Condado da Holanda, teve enorme importância política e econômica entre os séculos XVI e XVII.

Com o passar do tempo, justamente por representar a região mais rica dos Países Baixos e a mais importante economicamente, o nome “Holanda” passou a ser usado como sinônimo de todo o país, embora geograficamente se refira apenas a uma parte dele.

“Essa região reúne as duas mais populosas províncias, as mais importantes, economicamente falando”, afirma Sebastian Fuentes, professor de Geografia do Curso Anglo e do Colégio Anglo São Paulo.

“Os imigrantes neerlandeses que vieram para o Brasil vieram da Holanda, na maior parte das vezes.”

Holanda é uma região dos Países Baixos — Foto: Arte/g1

Países Baixos tentaram aposentar o nome Holanda

Para corrigir essa confusão, o governo neerlandês lançou entre 2019 e 2020 uma campanha internacional para reforçar o uso do nome Países Baixos em ações de turismo, comércio e comunicação oficial.

A ideia era representar igualmente todas as 12 províncias do país, e não apenas as duas que formam a Holanda.

Desde então, entidades esportivas como a Fifa e a Uefa adotam exclusivamente a denominação oficial. Por isso, a seleção de Van Dijk entra em campo como a seleção dos Países Baixos — ou Nederland, no idioma local.

Mas por que até a própria torcida continua falando Holanda/Holland?

É que mudanças linguísticas não ocorrem da noite para o dia, a partir de uma nova convenção oficial ou de uma campanha do governo.

Nos documentos da Copa, o nome “escalado” é Países Baixos. Mas os torcedores continuam cantando “Holland” nos estádios. E nós, aqui no Brasil, perguntamos “quanto foi o jogo da Holanda”.

Em resumo, a verdade é: seja com o termo oficial de “Seleção dos Países Baixos” ou com o popular “Seleção da Holanda”, está aí um grande obstáculo para o nosso hexa.

Foto: REUTERS

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