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O que é ‘misantropia’? Entenda o significado da palavra que apareceu em alerta da Defesa Civil Nacional

Termo ganhou destaque depois de ser enviado em uma mensagem sonora extrema a moradores de diferentes regiões do país entre sexta-feira (19) e a madrugada de sábado (20).

Por Rayane Macedo — São Paulo

A palavra “misantropia” chamou atenção de milhares de brasileiros depois de aparecer em alertas sonoros e mensagens de texto atribuídos à Defesa Civil Nacional, enviados a celulares em diferentes regiões do país entre sexta-feira (19) e sábado (20).

A Defesa Civil Nacional informou que a plataforma Defesa Civil Alerta foi retirada do ar à 1h30 da madrugada deste sábado, depois de sofrer uma invasão. Segundo o órgão, o disparo foi feito remotamente por alguém sem autorização e pode ter sido resultado de um ataque hacker.

“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”, afirmou o órgão.

🤔 Mas, afinal, o que significa “misantropia”?

Segundo o dicionário Michaelis, misantropia é a qualidade de quem sente aversão, desconfiança ou rejeição à humanidade. A palavra também pode ser usada para descrever uma tendência ao isolamento social ou um estado de profunda tristeza e melancolia.

Na prática, uma pessoa considerada misantropa é aquela que evita o convívio social ou demonstra descrença em relação às outras pessoas. Isso não significa necessariamente que ela odeie todos ao seu redor, mas pode indicar dificuldade de conexão social ou visão pessimista sobre a natureza humana.

O uso da palavra em um alerta da Defesa Civil chamou atenção justamente por não ter relação com fenômenos climáticos, desastres naturais ou situações de emergência, o que aumentou a confusão entre moradores e impulsionou buscas pelo significado.

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