Homem que deu 61 socos na ex pede perdão em carta

Preso por desferir 61 socos na ex-namorada, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, escreveu uma carta “à imprensa e à sociedade” se manifestando sobre a violência e pedindo desculpas à vítima, Juliana Garcia, de 35 anos.

“Eu, Igor Eduardo P. Cabral, venho com profundo respeito, me manifestar diante dos acontecimentos recentes que abalaram tantas pessoas. Reconheço que houve dor, angústia e sofrimento, especialmente para Juliana, sua filha, sua família, bem como para os meus pais e demais entes queridos”.

Na sequência, ele afirmou lamentar “profundamente” sua conduta, além de ter alegado que estava fazendo uso de substâncias e enfrentando um período de instabilidade.

“Lamento profundamente que minha conduta, influenciada por um contexto de uso de substâncias e instabilidade emocional, tenha contribuído para essa situação. Embora as circunstâncias ainda estejam sendo apuradas, sinto a necessidade sincera de expressar meu pedido de perdão a todos que, de alguma forma, foram afetados”, adicionou.

Igor disse ainda não ter a intenção de justificar a agressão ou minimizar os fatos.

“Apenas desejo que Juliana consiga encontrar força para seguir em frente, com serenidade, coragem e paz. A ela, sua filha e sua família, envio minhas orações e meu mais genuíno respeito”, manifestou.

Por fim, relatou encarar as consequências com “humildade e esperança de que, com o tempo, todas as partes envolvidas possam encontrar caminhos de cura, reflexão e recomeço”.

ENTENDA

A violência aconteceu dentro do elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte. Na ocasião, o casal discutiu na área de lazer devido a ciúmes decorrentes de uma mensagem recebida pela companheira.

Igor atirou o celular da parceira na piscina, e instantes depois agrediu a vítima com 61 socos dentro do elevador do prédio. A agressão durou aproximadamente 36 segundos.

Um segurança acionou a Polícia Militar (PMRN), e o autor do crime foi preso em flagrante. Ele chegou a solicitar uma cela individual por temor de retaliações, mas teve o pedido negado sob a justificativa de que a penitenciária só possui celas coletivas.

Igor afirma ter sido espancado pelos policiais penais com murros, chutes, cotoveladas e spray de pimenta, além de ter sido deixado algemado nu. Ele responderá por tentativa de feminicídio.

Fonte: Portal Pleno.News