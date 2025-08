Homem que correu bêbado e de chinelos em Garrafão do Norte reaparece treinando sóbrio e passa a ser símbolo de superação

Após viralizar ao participar de uma corrida de rua de 8 quilômetros visivelmente embriagado e usando chinelos em Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, Isaque voltou a ser visto nas ruas, mas em um novo momento. Agora sóbrio e equipado com roupas e calçado adequados para a prática esportiva, ele vem treinando de forma regular, demonstrando força de vontade para mudar de vida.

As imagens mais recentes mostram Isaque correndo pelas ruas da cidade com disciplina, desta vez usando tênis e vestimenta esportiva. O vídeo, divulgado nas redes sociais da prefeitura do município, mostra que o episódio inusitado deu início a uma virada pessoal. Com o apoio da comunidade local, ele recebeu doações de roupas, calçados e incentivo para seguir treinando e investindo no esporte.

O caso de Isaque mobilizou a internet e ganhou repercussão nacional, mas agora o que chama atenção é sua determinação em transformar o episódio que começou como uma brincadeira em uma oportunidade real de mudança. Moradores e internautas acompanham a nova fase com admiração, reconhecendo nele um exemplo de superação e recomeço.

Imagem: Reprodução