Imagem Peregrina faz a última visita do ano à uma Região Episcopal

Na oitava visita, a Imagem de Nossa Senhora percorre a região de Santa Cruz, nos dias 23 e 24 de novembro.

Desde março de 2022 as regiões episcopais recebem a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, com uma extensa programação pelas comunidades e paróquias. Este ano, sete regiões já receberam a programação. E nos próximos dias 23 e 24 de novembro, a Imagem percorre a última região episcopal, Santa Cruz, que engloba os bairros de Castanheira, Marambaia, Souza, Pedreira, Val de Cans, Telégrafo, Curió-Utinga, Marco, Sacramenta e Barreiro.

A visita inicia neste sábado, dia 23 de novembro, às 8h, na paróquia do Perpétuo Socorro, no Telégrafo, percorrendo em seguida as paróquias São Benedito, Nossa Senhora da Esperança, São João Bosco, São Sebastião, N. S. Mãe da Divina Providência, Jesus Ressuscitado e encerrando com vigília na paróquia São Jorge, às 19h15. No domingo, dia 24, a programação inicia às 8h na paróquia São João Paulo II. Neste dia a Imagem também visita as paróquias São Francisco Xavier, Sagrada Família, Santa Terezinha da Amazônia, Santa Cruz e Nossa Senhora Aparecida, encerrando a programação do dia na paróquia São Geraldo, com missa às 18h.

A região episcopal Santa Cruz tem como vigário o Padre Gabriel Paes e é composta por 17 paróquias e duas áreas missionárias, São João Bosco, na Sacramenta, e a área Nossa Senhora da Esperança, no Telégrafo. As paróquias são Imaculada Conceição, no Castanheira; Jesus Ressuscitado, na Marambaia; João Paulo II, no Souza; Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Pedreira; Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, em Val de Cans; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Telégrafo; Sagrada Família, no Curió Utinga; Santa Cruz, no Marco; São Francisco Xavier, no Marco; São Geraldo Magela, no Conjunto Marex; São Jorge, na Marambaia; São Raimundo Nonato, no Telégrafo; São Sebastião, na Sacramenta; São Benedito, no Barreiro; Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, em Val de Cans; Nossa Senhora de Lorêto; e Santa Terezinha da Amazônia, no Souza.

As regiões visitadas no ano foram Santa Maria Goretti, Sant’Ana, São João Batista, Coração Eucarístico de Jesus, São Vicente de Paulo, Nossa Senhora do Ó, Menino Deus e, agora, Santa Cruz. As visitas às regiões episcopais têm previsão de retorno em março de 2025.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SÁBADO – 23/11

8h: Perpétuo Socorro (missa)

09h30: Nossa Senhora da Esperança

11h: São Benedito (almoço)

13h30: São João Bosco

15h: São Sebastião

16h30: Nossa Senhora da Divina Providência

18h: Jesus Ressuscitado (missa)

19h15: São Jorge

DOMINGO – 24/11

08h: São João Paulo II (missa)

09h30: São Francisco Xavier

11h: Sagrada Família (almoço)

13h30: Santa Terezinha da Amazônia

15h: Santa Cruz

16h30: Nossa Senhora Aparecida

18h: São Geraldo (missa)

Imagem: Cláudio Custódio – Ascom GNSN