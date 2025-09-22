segunda-feira, setembro 22, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Inscrições abertas para “CNH Pai D’Égua  Mães Atípicas” em Santarém, Altamira e Itaituba

O Governo do Pará, por meio do Detran-PA, iniciou nesta segunda-feira (22) as inscrições para a edição especial do programa CNH Pai D’Égua  Mães Atípicas, destinada a mães de pessoas com deficiência. A chamada contempla 700 vagas para 29 municípios das regiões do Baixo Amazonas e do Xingu, incluindo Santarém, Altamira e Itaituba.

Para se inscrever, é preciso cumprir alguns critérios:

Estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 28 de fevereiro de 2025;

Ter curso fundamental completo;

Residir no Pará;

Possuir laudo médico, com CID, emitido por médico credenciado pela rede pública (SUS), comprovando deficiência da criança ou do adolescente sob seus cuidados;

As inscrições são feitas exclusivamente online, pelo site do Detran-PA, até o dia 24 de setembro.  Nesta etapa inicial, não é necessário apresentar documentos; basta preencher o formulário eletrônico com as informações pessoais.

O CNH Pai D’Égua é uma iniciativa social do Governo do Pará com o objetivo de emitir gratuitamente a Carteira Nacional de Habilitação (categoria B) para as mães que cumprem os requisitos do programa.  Essa edição especial reconhece desafios particulares que essas mães enfrentam, como deslocamento frequente para tratamentos, consultas ou terapias.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
SEFA apreende 130 cabeças de gado com documentação irregular em Cachoeira do Piriá
Próximo artigo
Vídeo: veja o içamento que deu errado

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,277FansLike
3,604FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315