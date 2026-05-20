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Vídeo: Repórter Ju Massaoka faz alerta após complicações com uso de PMMA

A repórter Ju Massaoka, do programa Mais Você, usou as redes sociais para fazer um alerta aos seguidores após enfrentar complicações relacionadas ao uso indevido de PMMA.

Segundo a jornalista, ela quase perdeu o nariz em decorrência do procedimento envolvendo a substância.

O relato repercutiu nas redes sociais e reacendeu debates sobre os riscos de procedimentos estéticos realizados sem acompanhamento adequado e sobre o uso irregular de substâncias proibidas ou restritas em tratamentos estéticos.

Ju Massaoka recebeu apoio de seguidores e internautas após compartilhar sua experiência.

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