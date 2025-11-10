segunda-feira, novembro 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Jader parabeniza o povo do Pará pela realização da COP30

O senador Jader Barbalho, que governou o Pará por dois mandatos, esteve presente na abertura da Conferência para o Clima da Organização das Nações Unidas – COP30, na manhã desta segunda-feira, 10, em Belém. Ele concedeu entrevista exclusiva ao portal do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, oportunidade em que falou de sua felicidade em ver a capital paraense sediando um evento de tamanha magnitude.

Segundo Jader Barbalho, não é apenas o povo brasileiro, mas o povo paraense, como um todo, que está de parabéns por sediar a COP30 e receber com tamanha hospitalidade as delegações do mundo inteiro que para cá convergiram.

O senador também aproveitou para parabenizar todas as pessoas que se envolveram com a organização da infraestrutura que abriga a conferência.

“Todos estão de parabéns. A gente fica feliz quando percebe que as coisas estão dando certo. Isso significa que o Pará está preparado para receber todo e qualquer tipo de evento, de acontecimento, porque está sediando a COP30, que é um acontecimento mundial, um acontecimento único”, ressaltou o ex-governador.

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Nazaré Sarmento

bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Amazônia em cena: Pará abre a COP 30 e mostra ao mundo que o futuro nasce na floresta
Próximo artigo
Governo do Pará garante recursos para a restauração da Casa Goeldi

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,219FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315