Jader parabeniza o povo do Pará pela realização da COP30

O senador Jader Barbalho, que governou o Pará por dois mandatos, esteve presente na abertura da Conferência para o Clima da Organização das Nações Unidas – COP30, na manhã desta segunda-feira, 10, em Belém. Ele concedeu entrevista exclusiva ao portal do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, oportunidade em que falou de sua felicidade em ver a capital paraense sediando um evento de tamanha magnitude.

Segundo Jader Barbalho, não é apenas o povo brasileiro, mas o povo paraense, como um todo, que está de parabéns por sediar a COP30 e receber com tamanha hospitalidade as delegações do mundo inteiro que para cá convergiram.

O senador também aproveitou para parabenizar todas as pessoas que se envolveram com a organização da infraestrutura que abriga a conferência.

“Todos estão de parabéns. A gente fica feliz quando percebe que as coisas estão dando certo. Isso significa que o Pará está preparado para receber todo e qualquer tipo de evento, de acontecimento, porque está sediando a COP30, que é um acontecimento mundial, um acontecimento único”, ressaltou o ex-governador.

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Nazaré Sarmento