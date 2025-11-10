Amazônia em cena: Pará abre a COP 30 e mostra ao mundo que o futuro nasce na floresta

COM O MAIOR EVENTO CLIMÁTICO DO PLANETA SEDIADO EM BELÉM, O GOVERNO DO PARÁ APRESENTA UMA AMAZÔNIA VIVA, PRODUTIVA E INOVADORA, QUE TRANSFORMA BIODIVERSIDADE EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Na abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém, o governador Helder Barbalho destacou o papel do Pará na construção de soluções globais para o enfrentamento da crise climática. Ele defendeu o fortalecimento do financiamento climático, o avanço do mercado de carbono e o incentivo a modelos de desenvolvimento de baixas emissões com geração de emprego e renda a partir da floresta viva.

“Este é um momento central para que possamos construir soluções à altura das responsabilidades da humanidade diante das urgências climáticas. Que esta conferência, realizada com o simbolismo da Amazônia, possa engajar o mundo a garantir financiamento climático, fortalecer o mercado de carbono e consolidar modelos de desenvolvimento sustentáveis”, afirmou Helder Barbalho.

AÇÕES CONCRETAS

O Governo do Pará chega à conferência com ações concretas e resultados mensuráveis em políticas ambientais e desenvolvimento sustentável. O Plano Amazônia Agora, o Plano Estadual de Bioeconomia e o Sistema Jurisdicional de REDD+ estruturam uma governança climática permanente, que já contribui para a redução consistente do desmatamento e estimula novas cadeias produtivas sustentáveis.

Em Belém, o Parque de Bioeconomia e Inovação consolida a integração entre pesquisa científica, empreendedorismo e saberes tradicionais, funcionando como base para a formação de um novo ecossistema de negócios verdes.

Na produção agropecuária, o Estado avança com o Sistema de Rastreabilidade Bovina Individual do Pará (SRBIPA), coordenado pela Adepará, que garante origem, controle sanitário e conformidade ambiental em toda a cadeia produtiva. Em outubro de 2025, o Pará realizou a primeira exportação de carne bovina com rastreabilidade individual, em um embarque de 108 toneladas para a China, posicionando a pecuária paraense na vanguarda da transparência e da sustentabilidade.

Ainda nesta segunda-feira, 10, o governador participa da inauguração do Pavilhão Pará, na Green Zone, e do lançamento do Vale BioAmazônico de Tecnologia, na Blue Zone da conferência. O projeto vai reunir instituições públicas, universidades e empresas privadas para desenvolver soluções inovadoras e produtos de base biológica a partir da biodiversidade amazônica.

ESFORÇO COLETIVO

A vice-governadora Hana Ghassan destacou o esforço coletivo que tornou possível a realização da conferência em Belém.

“Hoje começa oficialmente a COP 30 e o coração está cheio de gratidão. Foram meses de muito trabalho, dedicação e união para chegarmos até aqui. Agradeço ao Governo Federal, às instituições parceiras, à Prefeitura de Belém, a cada servidor e servidora e à sociedade paraense, que entendeu a importância de aproveitar este momento histórico. Que esta conferência seja um palco de soluções concretas para um planeta mais justo, verde e sustentável.”

Durante a cerimônia de abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu o empenho da população paraense e ressaltou o simbolismo de realizar a conferência no coração da floresta.

“Vocês vão participar de um evento num Estado que tem um povo maravilhoso, alegre e educado, que vai cuidar de vocês como jamais foram cuidados. Tirem proveito da cidade, da alegria, da beleza e da culinária do Pará”, afirmou o presidente.

Com governança climática consolidada e políticas públicas de longo prazo, o Pará se apresenta à comunidade internacional como um dos principais laboratórios de desenvolvimento sustentável do mundo — reafirmando, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que a Amazônia é parte essencial da solução para o futuro do planeta.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias