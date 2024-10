Jair Bolsonaro indica que apoiará Marçal em 2º turno sem Nunes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na manhã deste domingo (6) que apoiará qualquer candidato que chegue ao segundo turno enfrentando Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo, incluindo Pablo Marçal (PRTB).

– Entrei na campanha do Nunes nos últimos 2 dias. Estive com o Mello Araújo onde fizemos uma live sobre o que está acontecendo em São Paulo. Tem um fato novo, que é o garoto do PRTB. Bastante polêmico. Vamos ver o que o povo decide por lá…depende com quem [ao ser questionado se apoiaria Marçal no 2º turno], contra o Boulos estou com qualquer um – afirmou Bolsonaro.

Segundo o ex-presidente, ele e Marçal mantiveram um encontro de uma ou duas horas e, depois disso, Marçal começou a declarar que tinha o seu apoio. Ele disse que o empresário “precisa de moderação”, mas é “extremamente inteligente”.

– Depois do encontro, ele [Marçal] afirmou ao estado de São Paulo que eu o apoiaria. Não falei isso. O vice do Nunes é meu. […]. Ele (Marçal) é extremamente inteligente, mas falei que tem que segurar um pouquinho. Precisa de moderação. Ele gosta de polêmica, de fazer vídeo para corte – apontou.

Bolsonaro destacou também que uma vitória de Boulos colocaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu aliado, numa espécie de “sanduíche” formado pela Prefeitura e o governo federal.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/SBT News