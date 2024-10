Segup monitora ações integradas de segurança pública em todo o Estado

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informa que as ações integradas das forças de segurança no 1º turno das eleições municipais tiveram início às 7h deste domingo (6) nos 144 municípios do Estado. Toda a ação faz parte do planejamento elaborado para a “Operação Eleições 2024″, que está sendo monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais, instalados em Belém e em 14 municípios do interior em comunicação com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília (DF).

O secretário titular da Segup, Ualame Machado, destaca o empenho das forças de segurança neste domingo.

“As forças de segurança estão mobilizadas e preparadas para garantir que cada cidadão possa exercer seu direito de voto em um ambiente seguro e tranquilo. Estamos trabalhando em colaboração com outras instituições, como o Tribunal Regional Eleitoral e as autoridades locais, para implementar estratégias eficazes que previnam qualquer tipo de violência ou desordem”, afirma.

Ocorrências – Desde o início do pleito eleitoral até às 10h30 deste domingo, 6, foram registradas 20 ocorrências relacionadas à propaganda eleitoral irregular, desobediência eleitoral, tentativa e violação de sigilo de voto e boca de urna, nos municípios de Abaetetuba, Aurora do Pará, Capanema, Curralinho, Floresta do Araguaia, Marabá, Nova Timboteua, Parauapebas, Rondon do Pará, Soure e Tailândia. Do total de ocorrências, duas prisões em flagrante e sete termos circunstanciados de ocorrência.

Lei Seca – Conforme a portaria publicada pela Polícia Civil estabelecendo as fiscalizações da Lei Seca em todo o estado, durante as eleições de 2024, estão proibidos, em todo o território estadual, a venda e o fornecimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, bem como por vendedores ambulantes, no período compreendido entre 00h e 18h no dia 06. Até o momento, dois estabelecimentos receberam aplicação de multa administrativa, em todo o território paraense.

Mobilização – A operação coordenada pela Segup é uma das maiores no calendário da segurança pública do estado e mobiliza 8.891 mil agentes dos órgãos do Sistema de Segurança Pública (Sieds), além de parceiros como órgãos de trânsito municipais, e as polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), que vão atuar com ações preventivas e ostensivas em todo o território paraense.

A operação conta ainda com 1.721 viaturas entre quatro rodas e motocicletas, 6 aeronaves, entre as quais 4 helicópteros e aviões, além de duas bases fluviais instaladas, 60 embarcações e 4 lanchas blindadas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará