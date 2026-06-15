segunda-feira, junho 15, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Japão arranca empate e Costa do Marfim vence Equador com gol no fim

O domingo foi de jogos emocionantes na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Gols nos últimos minutos marcaram os confrontos entre Holanda e Japão, e Costa do Marfim e Equador. Também houve espaço para relembrarmos traumas recentes, com a Alemanha fazendo 7 a 1 em uma Copa do Mundo, mais uma vez.

Eles parecem gostar desse placar. Os alemães estrearam na Copa de 2026 contra Curaçao, pequena ilha caribenha que estreava no maior palco do futebol mundial. E o choque de realidade foi implacável. Os alemães fizeram um novo 7 a 1 na história das Copas. Sim, curaçauenses, nós te entendemos.

Mas mesmo após um placar tão cruel, os estreantes saíram agradecendo a presença de sua torcida e, acima de tudo, felizes por participarem da maior festa do futebol.

Na partida seguinte, a Holanda parecia que venceria o Japão, mesmo encontrando dificuldades para furar a defesa adversária. Fizeram o primeiro gol já no segundo tempo, com o zagueiro Van Djik, de cabeça. A estatura muito superior dos holandeses era nítida em todas as bolas aéreas. Os japoneses não desistiam e empataram pouco depois.

A Holanda voltou à frente e quando a partida se encaminhava para os minutos finais, os japoneses empataram novamente. O atacante Koki Ogawa surpreendeu e venceu a defesa holandesa justamente pelo alto para fechar a partida no 2 a 2.

Equador x Costa do Marfim

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ivory Coast v Ecuador - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 14, 2026 Ivory Coast's Amad Diallo and Nicolas Pepe celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross

Soccer Football – FIFA World Cup 2026 – Group E – Um gol de Diallo aos 44 minutos do segundo tempo dá a vitória à Costa do Marfim. IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross – KYLE ROSS

Outro jogo bom de assistir foi Costa do Marfim e Equador. Os equatorianos, com jogadores que atuam no futebol brasileiro, fizeram um bom jogo, acertaram a trave e deram esperança à torcida. Mas foram os africanos que saíram com a vitória. Um gol de Diallo aos 44 minutos do segundo tempo selou o 1 a 0 na Filadélfia.

Suécia x Tunísia

Entrando a madrugada, Tunísia e Suécia se enfrentaram pelo mesmo grupo de Holanda e Japão. O jogo foi realizado no estádio BBVA, na cidade mexicana de Guadalupe. Os suecos foram superiores nos dois tempos da partida e venceram os tunisianos por 5 a 1.

Com o resultado, a Suécia lidera o Grupo F, com três pontos. Holanda e Japão têm um ponto cada, enquanto a Tunísia não tem nenhum.

Fonte: Agência Brasil

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Lula no G7 gera expectativa por tarifa dos EUA e veto à carne pela UE
Próximo artigo
Com salário de até R$ 5,2 mil e auxílio de R$ 1,1 mil, IBGE anuncia novo processo seletivo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,536FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315