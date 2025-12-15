Limpeza urbana lidera melhorias em Belém: pesquisa aponta avanços consistentes na coleta e varrição pós-COP 30

O estudo AtlasIntel revela que a modernização de equipamentos e a qualidade dos serviços foram os mais notados pelos moradores.

A limpeza urbana foi a área que apresentou a maior percepção de avanço entre os moradores de Belém durante o período da COP 30, realizada na capital paraense em novembro deste ano. É o que revela uma pesquisa encomendada pela CICLUS AMAZÔNIA, conduzida pela AtlasIntel, que ouviu 1.356 moradores entre os dias 12 e 21 de daquele mês. De acordo com o levantamento, a população identificou melhorias consistentes em todos os serviços ligados ao manejo de resíduos, varrição, roçagem e manutenção da cidade.

Segundo o estudo, 62% dos entrevistados afirmam que Belém estava mais limpa durante a COP 30. No conjunto de áreas avaliadas, a limpeza urbana, somada à coleta e destinação de resíduos, ficou entre os cinco setores que mais registraram avanços na percepção da população. Os moradores também apontaram que a cidade vem evoluindo desde o início da atual gestão municipal.

Todas as frentes de atuação avaliadas, inclusive a coleta domiciliar, varrição de vias, retirada de entulho e lixo acumulado, roçagem, instalação de lixeiras e ações de reciclagem, apresentaram crescimento nos índices de aprovação. A pesquisa também identificou melhora significativa na percepção sobre a condição de caminhões, uniformes e equipes responsáveis pelos serviços.

Ao comentar os resultados, o diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental, Bruno Muehlbauer, afirmou que os números refletem o trabalho intenso realizado desde o início da concessão capital paraense. “A pesquisa confirma aquilo que vemos diariamente nas ruas. Desde nossa chegada, ajudamos a melhorar a limpeza urbana, modernizando equipamentos, ampliando equipes e elevando o padrão do serviço. Estamos construindo uma nova história para Belém, com mais eficiência, tecnologia e compromisso com a cidade e com as pessoas. O trabalho harmônico, profissional e alinhado com a Sezel tem contribuído muito para nossos avanços”, declarou.

O levantamento mostra ainda que a maior parte da população mantém expectativas positivas para os próximos meses. Grande parte dos entrevistados acredita que a limpeza urbana deve continuar avançando no período pós-COP, acompanhando o ritmo de organização e investimentos que marcaram a preparação da cidade para receber o evento internacional.

Para Muehlbauer, os resultados reforçam que a limpeza urbana deixou de figurar entre os principais problemas apontados pelos moradores e “agora desponta como uma das áreas com maiores índices de aprovação”.

