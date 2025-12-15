Exposição fotográfica com curadoria de Ailton Krenak chega ao Centro Cultural Banco da Amazônia

A mostra “Hiromi Nagakura até a Amazônia” reúne o registro de cinco anos de viagens por comunidades indígenas e ribeirinhas.

O Centro Cultural Banco da Amazônia, em Belém, se prepara para receber uma exposição inédita e de grande relevância cultural: “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”. Pela primeira vez na Amazônia, a mostra abre as portas ao público nesta sexta-feira, 19 de dezembro, e ficará em cartaz até 22 de fevereiro de 2026.

A exposição é um convite imperdível para a população de Belém mergulhar na Amazônia retratada pelo olhar do fotógrafo japonês Hiromi Nagakura, em imagens produzidas durante viagens pela região ao lado de Ailton Krenak entre 1993 e 1998.

Destaques da Exposição

Acervo: A mostra reúne 82 fotografias que documentam comunidades indígenas (como Ashaninka, Xavante, Gavião, Yawanawá e Huni Kuin) e populações ribeirinhas, atravessando estados como Acre, Roraima, Maranhão e Amazonas.

Curadoria Especial: A curadoria da exposição é assinada pelo próprio Krenak, escritor e ambientalista renomado, e pelo Instituto Tomie Ohtake. A mostra já passou por importantes capitais do País e chega a Belém com uma nova montagem.

Obra Adicional: O público também poderá conhecer a obra "Território Imemorial", criada pelo artista Gustavo Caboco, que reconstitui os trajetos percorridos pelos viajantes.

Presenças Confirmadas na Abertura

Para marcar a chegada da exposição à região, haverá uma apresentação prévia para a imprensa na quinta-feira (18), que contará com a presença do curador Ailton Krenak e da diretora executiva do Instituto Tomie Ohtake, Gabriela Moulin, além de Ruth Helena Lima, Gerente Executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia.

A exposição é uma realização do Instituto Tomie Ohtake, com patrocínio do Banco da Amazônia e do Governo Federal.

Gabriela Moulin – Crédito EstudioemObra

Ruth Helena Lima Gerente Executiva de Marketing do Banco da Amazônia

Saiba Mais sobre Ailton Krenak

Ailton Alves Lacerda Krenak é uma das vozes mais influentes do pensamento indígena contemporâneo. Além de escritor, ambientalista e membro da Academia Brasileira de Letras, ele é fundador de organizações importantes como a União das Nações Indígenas. É autor de obras aclamadas como Ideias para adiar o fim do mundo (2019).

Sobre o Local

O Centro Cultural Banco da Amazônia, inaugurado em outubro, está localizado no prédio da avenida Presidente Vargas com a rua Carlos Gomes. O espaço, com quatro mil metros quadrados, conta com três galerias e terá, futuramente, biblioteca, minilab de inteligência artificial, salas de oficina, restaurante e café. É o primeiro equipamento cultural da região amazônica ligado a uma instituição financeira de economia mista do Governo Federal.