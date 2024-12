Lula diz que Galípolo será o líder do BC com mais autonomia

Nesta sexta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu Gabriel Galípolo, o futuro presidente do Banco Central (BC), e garantiu que ele será o líder do órgão com mais autonomia na história. A declaração foi feita durante um encontro com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; e do Planejamento, Simone Tebet.

Lula destacou a confiança do Governo Federal em Galípolo para comandar o BC a partir de janeiro de 2025.

– Você será, certamente, o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve – afirmou o petista.

O chefe do Executivo também reforçou a importância da estabilidade econômica e do combate à inflação, medidas essenciais para proteger o poder de compra das famílias brasileiras. Ele ressaltou que o Governo está comprometido com a nova regra fiscal e continuará atento às necessidades de novas ações para manter a economia em equilíbrio

– Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalhem em harmonia para avançar com responsabilidade.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução YouTube