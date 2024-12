Preta Gil continua sedada após cirurgia para retirada de tumor

A cantora Preta Gil permanece sedada após realizar uma cirurgia nesta quinta-feira (19) para a retirada de tumores. Foram mais de 20 horas de procedimento realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e ela ficará em sedação para controle da dor.

A informação foi compartilhada por meio de uma nota divulgada para a imprensa que diz:

– A cirurgia de Preta Gil foi realizada com sucesso, e a cantora está bem. Por conta da duração do procedimento e para controle da dor, ela permanece sedada. A previsão da equipe médica é remover a sedação amanhã pela manhã. O boletim, assim que pronto, possivelmente, será postado pelas redes sociais da artista.

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de “remissão”, segundo médicos ouvidos pelo Estadão.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio – membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino – e no ureter.

*Com informações UOL e AE

Fonte: Pleno News/Foto: Frame de vídeo / Fantástico