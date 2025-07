Manoel Cordeiro leva o formato inédito para o Festival Choro Jazz, em Soure

O Mestre da guitarrada Manoel Cordeiro estreia suas músicas com novos arranjos de metal e coro no Festival Choro Jazz, no município de Soure, ilha do Marajó, no próximo domingo, 13.

Manoel Cordeiro sobe ao palco acompanhado da sua banda Sonora Amazônia. “Vou tocar as minhas músicas, incluindo ‘Mambo Marajó’ (do álbum ‘Levadas de Festa’, 2022, selo Sesc) que vou apresentar pela primeira vez ao vivo; e a instrumental ‘Amor de Cabaré’ no formato inédito com trompete e saxofone solo e coristas, inspirado no Ray Conniff”, descreve.

O show de Manoel no festival vai ter a nuance da tradição e da experimentação, como preceitua o evento.

Para além das novidades, o show em Soure traz as lembranças da infância. Manoel Cordeiro é marajoara, natural do município de Ponta de Pedras e passou parte da infância em Anajás. “Meu pai tinha um barracão (comércio) que comprava borracha dos seringueiros e vendia produtos alimentícios”.

“O meu show no Festival Choro Jazz tem o sentido do encontro com a minha ancestralidade e também com a encantaria do Marajó. Oh, sorte!”, define.

Imagem: Divulgação