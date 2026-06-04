Marabá recebe evento histórico do Projeto 50+50

Marabá, no sudeste do Pará, a 500 quilômetros de Belém pela Alça Viária, foi palco, ontem, quarta-feira, 03, de um dos mais importantes encontros de valorização da memória da Amazônia. O Teatro Municipal Eduardo Abdelnor sediou as Devolutivas Públicas do Projeto Jornada Sociocultural 50+50 da Transamazônica e BR-163, reunindo comunidade, pesquisadores, lideranças e autoridades em uma programação gratuita que se realizou no horário das 8h30 às 21h.

A iniciativa apresenta os resultados de um amplo trabalho de pesquisa e registro das histórias ligadas aos 50 anos de colonização e abertura das rodovias Transamazônica e BR-163. Ao longo do dia, o público pode participar de debates, lançamentos de livros, exibições de filmes, apresentações de acervos digitais e homenagens a pioneiros que contribuíram para a construção social e econômica do sul e sudeste do Pará.

A programação começou pela manhã com abertura institucional, seguida da mesa-redonda “Diálogo e Memória”, que reuniu autores e convidados para discutir as transformações do território amazônico. Também houve a entrega simbólica de exemplares do Livro de Memória para representantes de comunidades, instituições de ensino e organizações sociais.

À tarde, foram apresentados o portal digital e o acervo audiovisual do projeto, que reúne mais de 130 depoimentos de pioneiros, indígenas e populações tradicionais. O público também acompanhou a exibição de curtas-metragens produzidos pela jornada, seguida de debate com realizadores e participantes.

O destaque da noite foi a homenagem a mais de 100 lideranças regionais, reconhecendo a contribuição de colonos, povos indígenas e comunidades tradicionais para a história da região. O encerramento contou ainda com o lançamento oficial de um documentário de longa-metragem.

Idealizador da iniciativa, o deputado federal Airton Faleiro destaca que o projeto busca preservar as memórias de quem viveu as transformações da Amazônia. Segundo ele, a proposta é garantir que essas histórias sejam registradas e compartilhadas com as futuras gerações.

Financiado por emenda parlamentar e desenvolvido em parceria com instituições públicas e organizações da sociedade civil, o Projeto 50+50 resultou na produção de livros, filmes, documentários, artigos acadêmicos e um acervo digital sobre as experiências, desafios e conquistas vividos ao longo das últimas cinco décadas.

Após Marabá, a programação seguirá para Santarém, em 12 de junho, e Altamira, em 19 de junho. O projeto também terá atividades em Brasília e Belém, encerrando sua jornada com debates e eventos institucionais na capital federal em julho.

Fonte: Assessoria Parlamentar/Imagem: Agência Pará de Notícias