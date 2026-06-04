Puxirum Social realiza mais de 4,8 mil atendimentos e abre programação do aniversário de 365 anos de Santarém

Ação realizada no bairro Juá reuniu serviços gratuitos de cidadania, saúde, assistência social e orientação jurídica para a população.

A Prefeitura de Santarém realizou ontem, quarta-feira, 03, a primeira edição do Puxirum Social dentro da programação comemorativa pelos 365 anos do município. A ação aconteceu no bairro Juá, na Zona Oeste da cidade, reunindo secretarias municipais, órgãos públicos e instituições parceiras para ofertar serviços gratuitos à população.

Ao longo do dia, foram contabilizados 4.813 atendimentos em diversas áreas, incluindo saúde, assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica, qualificação profissional e serviços de utilidade pública. A iniciativa teve como principal objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais, concentrando diferentes atendimentos em um único espaço.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou 1.948 atendimentos, o maior número registrado durante a ação. Já a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) contabilizou 855 atendimentos. Também participaram da programação a Polícia Civil, Ministério Público, Cartório do 1º Ofício, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc-PA), Equatorial Energia, Junta de Serviço Militar, Ouvidoria Municipal, Eco Diagnóstico, Profissionaliza, entre outros parceiros.

Screenshot

A coordenadora do Puxirum Social, Walkíria Coelho, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população aos serviços públicos.

“O Puxirum Social nasceu com o propósito de aproximar os serviços públicos da população, especialmente das pessoas que têm mais dificuldade de acesso. Nesta primeira edição, ficamos muito felizes em ver a participação da comunidade e a integração de tantos parceiros. O resultado de mais de 4,8 mil atendimentos demonstra a importância dessa iniciativa para promover cidadania e garantir direitos”, ressaltou.

Durante a ação, moradores aproveitaram a oportunidade para resolver demandas que, muitas vezes, exigiriam deslocamentos para diferentes pontos da cidade

“Foi uma oportunidade muito importante para nós. Consegui resolver várias coisas no mesmo dia, sem precisar me deslocar para diferentes lugares da cidade. Fiz atendimento de saúde, tirei documentos e ainda recebi orientações que estava precisando. A gente se sente valorizado quando os serviços chegam mais perto da comunidade”, afirmou.

O morador Breno Lima também destacou a praticidade dos serviços concentrados em um único local.

“Muitas vezes a correria do dia a dia dificulta procurar esses atendimentos. Aqui encontramos tudo em um só lugar. Fui muito bem atendido e consegui resolver pendências que já vinha adiando há algum tempo. Espero que o Puxirum Social aconteça mais vezes em outros bairros, porque ajuda muito a população”, disse.

Screenshot

Entre os atendimentos realizados, destacam-se os 341 serviços prestados pelo Cartório do 1º Ofício, 314 pelo Cejusc-PA, 300 pela Polícia Civil, 300 atendimentos de apoio documental com serviço de xerox, 268 pelo Profissionaliza, 145 pela Eco Diagnóstico e 120 emissões de fotografias 3×4.

O Puxirum Social integra a programação especial preparada pela Prefeitura de Santarém para celebrar os 365 anos da cidade, levando cidadania, inclusão social e acesso a serviços públicos para diferentes bairros e comunidades ao longo do mês de junho. A expectativa é ampliar o alcance da iniciativa e beneficiar ainda mais moradores nas próximas edições.

Fonte e imagens: Agência Santarém