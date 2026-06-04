BRT Metropolitano não terá gratuidade nesta quinta-feira de Corpus Christi

Agência reguladora alerta que a operação especial estabelecida para o SIT/BRT, abrangente apenas os domingos e os feriados nacionais e estaduais, não se aplicando para os municipais

Neste final de semana prolongado, o BRT Metropolitano terá gratuidade no serviço apenas no domingo, 07. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) orienta os usuários de acordo com o atendimento das concessionárias. O dia de Corpus Christi celebrado nesta quinta-feira, 04 de junho, é feriado por lei somente nas cidades de Belém e Ananindeua.

A Arcon reitera que a tarifa zero só será aplicada no domingo, dia 7. Antes, nesta quinta-feira, 04, o sistema funcionará normalmente com cobrança regular de tarifa pública no valor de R$ 4,60, com meia-passagem para estudantes (R$ 2,30).

Quanto à emissão do cartão Pra Já, não haverá atendimento na quinta-feira, nos postos dos terminais de integração de Ananindeua e Marituba. As atividades serão normalizadas na sexta-feira, 05, com expediente das 8h às 17h. No sábado o funcionamento é de 8h às 12h.

Já o expediente é facultado na quinta e na sexta nas estações cidadania de São Brás e nos shoppings Metrópole e Pátio Belém, conforme o decreto estadual Nº 5.122/2025. Os espaços não funcionam aos sábados, por isso o atendimento será retomado na próxima segunda-feira (8).

A Arcon monitora frota e frequência de viagens para atender aos usuários. “Com o objetivo de adequar a oferta à demanda de passageiros durante o feriado prolongado, estabelecemos diretrizes para a operação, junto à concessionária BRT Amazônia, conforme a procura pelo serviço”, explicou o diretor de Transporte Metropolitano, Gilberto Barbosa.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias