Marinha do Brasil anuncia regras para o Círio Fluvial 2025

Será obrigatória a inscrição de todas as embarcações que desejam participar do evento. As inscrições poderão ser feitas, de forma presencial ou por e-mail, na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental.

A Marinha do Brasil realizará, às 9h da próxima terça-feira (23), uma coletiva à imprensa paraense com o objetivo de apresentar detalhes da Portaria que promulga as regras de segurança para as embarcações que participarão do Círio Fluvial 2025. O evento também marcará o lançamento do concurso de ornamentação náutica promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), voltado às embarcações regularmente inscritas e inspecionadas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR). A expectativa é que 250 embarcações realizem a inscrição para participação na Romaria Fluvial.

Mais de 400 militares da Marinha do Brasil atuarão na organização e na coordenação do evento, com emprego de navios, lanchas, embarcações e motos aquáticas. A CPAOR será responsável por gerenciar todo o tráfego aquaviário no percurso da romaria, com o objetivo de garantir a segurança da navegação e evitar condutas imprudentes, como manobras de risco em tentativas de aproximação do Navio Hidroceanográfico “Garnier Sampaio”, que conduzirá a Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelo 25º ano consecutivo.

Apenas as embarcações previamente inscritas na CPAOR e devidamente identificadas com os adesivos ou bandeiras oficiais poderão permanecer e/ou navegar na área em que será realizado o Círio Fluvial (trecho da Baía do Guajará entre o trapiche de Icoaraci e a Escadinha do Cais do Porto de Belém).

Entre as principais normas de segurança destacadas pela Marinha estão: proibição de excesso de passageiros, especialmente em embarcações miúdas, como “rabetas” e “canoas”; obrigatório o uso de coletes salva-vidas por todos os ocupantes das embarcações sem cabines habitáveis; proibido transporte de crianças menores de sete anos em motos aquáticas e em embarcações sem cabines habitáveis; as embarcações não poderão adentrar o isolamento feito pela Capitania. As embarcações que descumprirem as regras de segurança poderão ser retiradas de tráfego e apreendidas.

Todas as diretrizes para as embarcações que participarão do Círio Fluvial foram publicadas na Portaria nº 6/Com4ºDN/ComOpNav/MB, de 4 de setembro de 2025. O documento segue anexo.

Inscrições de embarcações

As inscrições das embarcações para o Círio Fluvial 2025 estão abertas e poderão ser realizadas, gratuitamente, até o dia 3 de outubro, presencialmente na sede da CPAOR (Rua Gaspar Viana, 575, bairro do Reduto), de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h30; ou na forma virtual pelo e-mail: cpaor.gap@marinha.mil.br. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones: (91) 3218-3950 e (91) 98134-9000 (whatsApp).

Círio Terrestre

Militares da Marinha do Brasil também atuarão no dia 12 de outubro, no Círio terrestre: cerca de 300 Fuzileiros Navais do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas (2°BtlOpRib) farão a segurança da berlinda e garantirão o andamento da procissão. A Banda de Música do 2°BtlOpRib fará apresentação na saída e na chegada da Imagem da Igreja da Sé e na Basílica de Nazaré, respectivamente.

Sugestão de entrevistados:

MARINHA

Vice-Almirante Adriano Marcelino Batista, Comandante do 4º Distrito Naval

Capitão de Mar e Guerra Alexandre Batista Pimentel, Capitão dos Portos da Amazônia Oriental

SETUR

José Eduardo Pereira da Costa, Secretário de Estado de Turismo

DIRETORIA DO CÍRIO

Antônio Sousa, Diretor-Coordenador da Festa de Nazaré

Serviço:

Coletiva de imprensa – Regras para o Círio Fluvial 2025:

Data: 23 de setembro de 2025| Horário: 9h

Local: Comando do 4º Distrito Naval (Rua Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha)

Imagem: Divulgação