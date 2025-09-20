Estudantes participam de formação para conduzir os Carros de Promessas no Círio 2025

Jovens de escolas paraenses recebem formação espiritual e prática para conduzir os símbolos de fé na maior procissão do Círio.

Neste sábado, 20, às 15h, a Casa de Plácido será palco de um momento especial de fé e aprendizado. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizará a preparação dos alunos de diferentes escolas que terão a missão de conduzir os tradicionais Carros de Promessas na grande procissão do Círio de Nazaré, que este ano acontece no domingo, 12 de outubro.

Durante a programação, os estudantes participarão de momentos de oração, preparação espiritual e receberão orientações práticas sobre a romaria e as responsabilidades que terão ao conduzir os carros, símbolos de fé e gratidão do povo paraense.

Dos 14 Carros de Promessas, nove serão conduzidos por escolas, em um esquema que envolve duas ou três instituições por carro. “Assim como no ano passado, a retirada dos carros permanece no Porto Futuro, em virtude da reforma do galpão da CDP, onde normalmente eles ficavam guardados até a procissão de domingo. Além disso, não teremos os tradicionais pelotões, já que todas as escolas interessadas estarão conduzindo algum carro”, explica Mário Tuma, diretor de Procissões.

O conjunto de Carros de Promessas foi ampliado em 2021 e hoje é composto por 14 elementos, além das Berlindas. Fazem parte: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família, quatro Carros dos Anjos — conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré — e o Carro da Saúde, criado durante a pandemia em 2021 e que desfilou pela primeira vez em 2022.

Mais do que uma preparação logística, o encontro representa a continuidade de uma tradição centenária, vivida e transmitida às novas gerações, que encontram no Círio não apenas um evento religioso, mas uma verdadeira escola de fé, devoção e amor à Nossa Senhora de Nazaré.

Confira a ordem dos carros na avenida e as escolas responsáveis:

Carro de Plácido: Escola Salesiano do Trabalho e Centro Auxilium. Barca da Guarda: conduzida pela Guarda Mirim. Barca Nova: Colégios Impacto e ASLAN. Carros dos anjos 1: conduzido pela catequese da Basílica Santuário. Cesto de Promessas: Escola Sesi e Colégio Mirante. Carros dos anjos 2: conduzido pela catequese da Basílica Santuário. Barca com Velas: Colégios Santa Catarina e Pequeno Príncipe Avante. Carros dos anjos 3: conduzido pela catequese da Basílica Santuário. Barca Portuguesa: CESEP, Colégios São Paulo e Nossa Senhora de Lourdes. Carros dos anjos 4: conduzido pela catequese da Basílica Santuário. Barca com Remos: Colégios Santa Rosa, Gentil e Escola Tenente Rêgo Barros. Carros Dom Fuas: Colégios Rosana Bastos, Madre Celeste e Escola Benjamin Constant. Carro da Saúde: Colégios La Salle, Santo Antônio e Ideal. Carro da Sagrada Família: Escola Visconde de Souza Franco, Colégios Militar e Santa Madre.

O Círio 2025

