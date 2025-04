Marituba lança concurso para Guarda Municipal com inscrições a partir do dia 30 de abril

Os candidatos aprovados em todas as etapas farão o Curso de Formação Profissional, segunda fase do concurso supervisionada pela Prefeitura de Marituba.

Marituba, município da região metropolitana de Belém, publicou ontem (24) o edital do concurso público para a Guarda Civil Municipal. O certame oferece um total de 60 vagas, com três delas destinadas a candidatos com deficiência.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira composta por cinco fases de caráter eliminatório e classificatório, que incluem:

Prova Objetiva de Conhecimentos (múltipla escolha) Avaliação Física (TAF) Avaliação Psicológica Avaliação Antropométrica e Médica Investigação de Antecedentes Pessoais ​.

Superando todas as fases iniciais, os candidatos serão convocados para o Curso de Formação Profissional, a segunda etapa do concurso, com supervisão da Prefeitura de Marituba.

As inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Marituba serão efetuadas exclusivamente online, através do site do CETAP, no período de 30 de abril a 13 de junho.

A taxa de inscrição é fixada em R$ 75, com previsão de isenção para candidatos com deficiência e para aqueles que se enquadrarem em situação de hipossuficiência, em conformidade com os critérios detalhados no edital do concurso.

O edital, contendo o conteúdo programático das provas, os requisitos para investidura no cargo e outras informações relevantes sobre o certame, está disponível para consulta através deste link.

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, destacou a importância do concurso para a administração municipal: “Este é o primeiro concurso para a Guarda Municipal desde a sua criação, em 2015, e reforça nosso empenho em construir uma Marituba mais digna e segura para todos os cidadãos”.

O aumento do número de integrantes da Guarda Civil Municipal visa fortalecer a segurança urbana, proteger o patrimônio público e proporcionar melhores condições de trabalho para os agentes. O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A responsabilidade pela organização e execução do concurso público é do CETAP (Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional).

Foto: Patrick Santos