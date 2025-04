Festival Imovision de Cinema Europeu chega ao Cine Líbero Luxardo

Iniciada na quinta-feira (24) de abril, a programação segue até o dia 30 com a exibição de 14 filmes inéditos de oito países europeus.

Pela primeira vez, o Cine Líbero Luxardo, em Belém, será palco do Festival de Cinema Europeu Imovision, um evento que percorre diversas cidades do Brasil entre 24 e 30 de abril de 2025. O festival apresenta uma seleção exclusiva de 14 filmes inéditos e premiados em festivais internacionais, evidenciando a força e a diversidade do cinema europeu contemporâneo.

A programação abrange obras de oito países europeus – Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia – cada um representando distintos estilos, gerações e temáticas. Os filmes oferecem narrativas impactantes e perspectivas variadas, proporcionando o melhor do cinema europeu em exibição no cenário nacional.

Alemanha:

Em “A Arte do Caos”, o diretor Thomas Arslan conduz uma imersão no submundo de Berlim, construindo um thriller que mescla a estética noir com uma crítica social ao capitalismo tardio. O retorno do criminoso Trojan à cidade deflagra um assalto meticulosamente planejado, mas o desenrolar dos eventos frustra as expectativas, servindo como metáfora para o declínio moral em tempos de crise. O filme foi indicado ao Prêmio Panorama do Público no Festival de Berlim.

“A Luz”, do renomado Tom Tykwer, explora uma tensão quase imperceptível: a chegada de Farrah, uma empregada síria, quebra silenciosamente a estrutura de uma família alemã. Com sutis nuances de suspense psicológico, a narrativa configura um retrato perturbador do estranhamento contemporâneo e da fragilidade dos laços familiares. A obra concorreu a “Melhor Filme” no Festival de Berlim.

França:

Premiado com o troféu de “Melhor Ator” no Festival de Veneza, “Brincando com Fogo” representa a França ao abordar com intensidade a radicalização juvenil e o abismo entre pais e filhos. Ambientado em uma França polarizada, o longa se destaca pela atuação visceral e um roteiro que não oferece concessões aos seus personagens.

“Emmanuelle”, uma releitura do clássico erótico de 1974 sob a direção de Audrey Diwan, revisita o desejo feminino com uma linguagem contemporânea e visualmente exuberante. Estrelado por Noémie Merlant, o filme abriu o Festival de San Sebastián e conta com um elenco de renome, incluindo Naomi Watts, Will Sharpe e Jamie Campbell Bower.

“Entre Nós, o Amor” é um drama melancólico que reflete sobre o envelhecimento, a perda e a busca por dignidade. O filme acompanha Nicole, uma mulher de 52 anos que, apesar da aparente vida perfeita, reside em um conjunto habitacional nos subúrbios com seu filho adolescente, Serge, que a rejeita. Endividada e desempregada, Nicole observa suas rugas se aprofundarem sem poder intervir. Contudo, a chegada do Natal pode trazer uma reviravolta para essa mãe que luta para reacender a esperança.

Selecionado para a mostra oficial do Festival de Toronto, “Monsieur Aznavour”, protagonizado por Tahar Rahim, narra com elegância a trajetória do ícone da música francesa Charles Aznavour, desde a infância humilde até a ascensão à fama, seus triunfos e fracassos, de Paris a Nova Iorque, revelando a jornada excepcional de um artista. Um retrato íntimo, intenso, frágil e indestrutível.

Encerrando a seleção francesa, “O Último Moicano” emerge como uma fábula sobre resistência, tradição e o preço da liberdade. Exibido na Mostra Orizzonti em Veneza, o longa apresenta Joseph, um dos últimos pastores de cabras na costa da Córsega, que recebe a visita da máfia local interessada em suas terras. Diante da pressão, ele se recusa a ceder e, acidentalmente, mata o homem enviado para intimidá-lo. Joseph torna-se alvo de uma caçada implacável que se estende por toda a Córsega. Com o passar dos dias, a lenda de Joseph, o último moicano, espalha-se pela ilha como um grito de resistência.

Noruega:

“Dreams”, dirigido por Dag Johan Haugerud e vencedor do Urso de Ouro em Berlim, é o terceiro capítulo da trilogia “Sex, Love, Dreams”, confirmando a força do cinema norueguês ao abordar a sexualidade adolescente. A jovem protagonista transforma seu amor proibido em arte, desencadeando um confronto geracional impactante.

Itália:

“Qualquer Lugar, a Qualquer Hora” retrata o cotidiano invisível dos imigrantes sem documentos na Itália contemporânea. A jornada de Issa, um entregador de aplicativo em Turim, emociona pela delicadeza e realismo social. O longa foi destaque na Semana da Crítica de Veneza e integrou a seleção Oficial TIFF – Centrepiece do Festival de Toronto.

“Ópera – Canção para um Eclipse”, dirigido por Davide Livermore, renomado diretor de ópera, é um espetáculo visual e sonoro. Com a participação de Vincent Cassel e Fanny Ardant, a adaptação moderna do mito de Orfeu transporta o espectador para um universo operístico surreal, celebrando a força de um amor atemporal embalado por canções que transcendem a morte.

Suíça e Islândia:

“Misty – A História de Erroll Garner”, documentário suíço de Georges Gachot, revela com sensibilidade as nuances da vida do pianista de jazz Erroll Garner. Uma obra nostálgica, indicada ao prêmio de Melhor Edição no DOK.fest em Munique, que mergulha na memória do músico através de um rico material de arquivo, revelando pequenas histórias que ajudam a compreender sua grandiosa personalidade.

Representando a Islândia, “Quando a Luz Arrebenta”, do diretor indicado ao Oscar Rúnar Rúnarsson, aborda luto e esperança em um único dia de verão. Uma narrativa minimalista e sensível que abriu a mostra “Un Certain Regard” no Festival de Cannes. O filme conta a história de Una, uma jovem islandesa que enfrenta a dor da perda enquanto guarda um segredo sombrio. Tentando seguir em frente, ela se mostra incapaz de expressar plenamente suas emoções. Quando a luz surge em um longo dia de verão islandês, do pôr do sol ao amanhecer, Una encontra amor, amizade, tristeza e beleza.

Grécia e Ucrânia:

Da Grécia, “Síndrome da Apatia” é um drama inspirado em casos reais de crianças que sofrem da Síndrome de Resignação ou Apatia, compreendida como um mecanismo de autoproteção contra o medo. Considerado um dos filmes mais impactantes do ano, dirigido por Yorgos Avranas, foi selecionado para a Mostra Orizzonti do Festival de Veneza de 2024.

Da Ucrânia, “Você é o Universo” surpreende ao combinar ficção científica, drama existencial e romance interplanetário. Após o desaparecimento da Terra, um astronauta solitário busca conexão humana – e talvez amor – no silêncio do cosmos. Uma obra premiada em festivais de ficção científica por toda a Europa.

Confira a programação completa

QUINTA-FEIRA – 24/04

14:00h: MISTY

15:50h: ENTRE NÓS, O AMOR

17:40h: EMMANUELLE

19:40h: MONSIEUR AZNAVOUR

SEXTA-FEIRA – 25/04

14:00h: QUANDO A LUZ ARREBENTA

15:30h: O ÚLTIMO MOICANO

17:10h: SÍNDROME DA APATIA

19:10h: THE LIGHT

SÁBADO – 26/04

14:00h: EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER HORA

15:40h: MONSIEUR AZNAVOUR

18:10h: VOCÊ É O UNIVERSO

20:10h: DREAMS

DOMINGO – 27/04

14:00h: SÍNDROME DA APATIA

16:00h: MISTY

18:00H; O ÚLTIMO MOICANO

19:40h: EMMANUELLE

SEGUNDA-FEIRA – 28/04

14:00h: BRINCANDO COM FOGO

16:10h: QUANDO A LUZ ARREBENTA

17:40h: EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER HORA

TERÇA-FEIRA – 29/04



14:00h: ENTRE NÓS, O AMOR

15:50h: THE OPERA

17:50h: BRINCANDO COM FOGO

20:00h: A ARTE DO CAOS

QUARTA-FEIRA – 30/04

14:00h: A ARTE DO CAOS

16:00h: VOCÊ É O UNIVERSO

18:00h: DREAMS

20:00h: THE OPERA

Serviço:

Cine Líbero Luxardo

Festival De Cinema Europeu Imovision

Onde: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém.

Ingressos: Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Pagamento apenas em dinheiro.

A bilheteria abre uma hora antes das sessões. Lotação: 98 lugares.

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição.