Moradores de Castanhal recebem mais de mil CNHs Pai D’égua do Estado

Em prosseguimento ao cronograma de entregas da Carteira de Habilitação do Programa Social CNH Pai D’égua, o Governo do Pará entregou o documento em Castanhal, município da Região Metropolitana de Belém. Ao todo, 1.150 CNHs foram garantidas aos beneficiários de Castanhal e Santa Izabel do Pará (RMB), e ainda de municípios do nordeste paraense, entre os quais Bujaru, Curuçá, Inhangapi, Marapanim, Santa Maria do Pará, São João da Ponta, São Francisco do Pará e Terra Alta.

O ato de entrega lotou o Complexo Esportivo da Usina da Paz de Castanhal, na manhã desta quarta-feira, 23. A vice-governadora Hana Ghassan conduziu a agenda administrativa, ressaltando que a CNH é uma porta aberta à realização de sonhos.

“Eu sei que muitos aqui, que estão recebendo a carteira, têm um sonho. E com força de vontade, a gente ultrapassa as barreiras. Este ano teremos o maior evento mundial, que é a COP 30. Castanhal vai receber muitos turistas em novembro, vai ser mostrada para todo o mundo. E quem quiser trabalhar com transporte vai ter uma grande oportunidade”, reforçou a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP 30.

Ainda segundo Hana Ghassan, Castanhal vai ter um grande hotel para a conferência mundial sobre mudanças climáticas, e futuramente também terá um centro de convenções, ampliando as oportunidades de trabalho e geração de renda a quem possui a CNH.

REALIZAÇÃO

A estudante Gleyce Rodrigues, 21 anos, mora em Bujaru, a mais de 52 km de Castanhal, e foi receber sua primeira habilitação. Essa oportunidade, segundo ela, não seria possível sem o apoio do governo do Estado. “Sou de baixa renda e não poderia pagar. Não tenho veículo ainda, mas futuramente quero correr atrás desse sonho também, principalmente agora, com essa CNH, que vai abrir muitas oportunidades. Estou me sentindo muito realizada”, afirmou.

Com a oferta de 60 mil vagas, distribuídas nos 144 municípios, o “CNH Pai D’égua” é o maior programa de emissão gratuita do documento no Brasil. Com todas as carteiras classificadas como atividade remunerada, os beneficiários podem tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria. O objetivo é fazer do Programa um instrumento público de inserção ou promoção profissional e, consequentemente, melhoria da renda. Com ele, os condutores assistidos passam a ter um leque de opções de trabalho e renda, podendo atuar como motorista particular ou de empresa privada, taxista, mototaxista, motorista de aplicativo, motofretista, caminhoneiro e motorista de transporte escolar, dentre tantas possibilidades viabilizadas pela posse da carteira.

INCLUSÃO

Moradora de Castanhal, a locutora Erica Reis, 37 anos, disse como a CNH vai contribuir para melhorar sua mobilidade, além de impulsionar seu empreendimento. “Eu fiquei sabendo do projeto pelas redes sociais. Sou deficiente (PcD) e, com minha CNH gratuita, tenho mais mobilidade. Eu consegui tirar nas categorias A e B, além de ter comprado minha moto. Com isso, consigo realizar minhas vendas, além de ir e vir com facilidade. Meu processo foi maravilhoso. Fui muito bem atendida todas as vezes. Portanto, sou grata de poder ir e vir por todo o Estado do Pará”, afirmou.

Também residente em Castanhal, a manicure Carla Oliveira, 37 anos, explicou que o “CNH Pai D’égua” está concretizando o sonho de permitir que ela mantenha a tradição de caminhoneiros da família. “Quem fez eu me inscrever foi minha cunhada, e foi no último dia. Tanto que me inscrevi sem acreditar que seria classificada. A categoria que escolhi foi D, pois venho de uma família de caminhoneiros, e sempre foi um grande sonho meu ter habilitação para caminhão pelas histórias que ouvia das viagens. Com isso, terei mais oportunidades de trabalho, pois me deixou bem perto do meu sonho. Sou extremamente grata”, contou Carla.

REFERÊNCIA NACIONAL

Emitida pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a emissão da carteira de habilitação pelo Programa é inteiramente gratuita, e o candidato isento de qualquer custo com centros de formação de condutores (autoescolas), exames clínicos e taxas. Todas essas despesas são arcadas pelo governo do Estado, com o único objetivo de garantir ao beneficiário oportunidades no mercado de trabalho.

Profissionais de vários municípios já receberam a CNH Pai D’égua em todas as regiões do Pará. “Já são mais de R$ 400 milhões investidos para que as pessoas possam ter a carteira 100% gratuita e, assim, poder realizar seus sonhos; quem sabe, mudar de vida. O Programa é um esforço enorme do Governo do Pará, e já se tornou modelo para outros estados, que nos procuram para conhecer e levar esse benefício pra lá. E isso nos orgulha muito”, enfatizou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias