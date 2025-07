Três corpos carbonizados achados dentro de caminhonete em Itupiranga

Moradores da zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará, viveram momentos de terror anteontem, segunda-feira, 220, quando três corpos completamente carbonizados foram encontrados dentro de uma caminhonete abandonada em uma área de mata da comunidade Boa Esperança, localizada no km 92 de uma estrada vicinal.

O veículo — uma Toyota Hilux, cabine simples — foi localizado por um agricultor da região, que acionou imediatamente a Polícia Militar (PM). Guarnições do Pelotão Policial Destacado de Vila Cajazeiras atenderam a ocorrência e confirmaram que dois dos corpos estavam amarrados e todos apresentavam alto grau de carbonização, impossibilitando a identificação no local.

A Polícia Civil também esteve na área e informou que, devido ao estado dos corpos, a causa das mortes só poderá ser determinada após exames periciais. Nenhum documento de identidade ou material que auxiliasse no reconhecimento das vítimas foi encontrado no veículo.

Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), órgão do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Marabá, onde passarão por exames especializados, incluindo análises de DNA.

LINHA DE INVESTIGAÇÃO

Segundo apurações preliminares, a principal hipótese é de que as vítimas tenham sido executadas e os corpos queimados como forma de dificultar o reconhecimento — uma possível tentativa de queima de arquivo ou acerto de contas.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil de Itupiranga segue investigando o caso e aguarda os laudos técnicos que poderão ajudar na identificação das vítimas e na elucidação do crime.

Com informações do portal EPOL