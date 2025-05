Morre aos 82 anos o empresário Josiel Martins

O empresário Josiel Martins faleceu ontem, segunda-feira, 05, aos 83 anos. A família não divulgou a causa da morte. Ele comandou vários empreendimentos em diferentes no Estado do Pará, como no setor de cimento e postos de combustíveis. O empresário se destacou em Capanema, no nordeste do Estado e, com a expansão de seus negócios, tornou-se um empresário de destaque na região Norte.

Dos negócios mais conhecidos do empresário destacam-se os postos Pombal, cuja rede divulgou uma nota de pesar nas redes sociais pela morte de seu fundador e presidente:

“Sua partida deixa um vazio profundo em todos nós, mas também um legado que jamais será esquecido”.

Segundo a nota, o empresário foi um líder visionário, que guiou suas empresas com ética, dedicação e grande senso de responsabilidade. “Ele transformou nossos locais de trabalho em exemplos de excelência, sempre preocupado com o bem-estar de todos que fazem parte dessa grande família. Sua liderança e visão de futuro inspiraram e motivaram muitos de nós ao longo de sua trajetória. Neste momento de dor, nos unimos à família, amigos e a todos os colaboradores do Grupo JRM, Postos Pombal. Que a memória de sua contribuição e o exemplo de sua vida sigam nos inspirando a continuar com seu trabalho e seus valores”.

Eslon Martins, ex-prefeito de Capanema, era filho de Josiel Martins. Ele compartilhou um post em suas redes sociais:

“É com imensa tristeza que nos despedimos de Josiel Rodrigues Martins, presidente do Grupo JRM. Sua visão, coragem e legado seguirão vivos em cada passo do nosso caminho. Nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e a todos que caminharam ao seu lado”.

CONQUISTA

Entre as conquistas na trajetória de Josiel Martins estão os prêmios de qualidade da General Motors e o reconhecimento como um dos grandes nomes do setor automotivo no Norte do Brasil.

GRUPO CARLOS SANTOS

O casal empresário Carlos e Aline Santos, presidente e diretora administrativa do Grupo Carlos Santos e do Grupo Marajoara de Comunicação, respectivamente, lamentam a morte de Josiel Martins e se unem, neste momento de dor, à família enlutada, pela “perda de um expoente que marcou gerações com sua visão empreendedora e fomentou o crescimento econômico-social do Estado do Pará no quesito geração de emprego e renda, bem como, pelas imensas contribuições com o desenvolvimento de Capanema, no nordeste paraense”.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Reprodução