Compras locais da MRN ultrapassaram R$ 700 milhões e movimentaram economia do Oeste do Pará

A relação sustentável da Mineração Rio do Norte (MRN) com a Amazônia, com os empregados, comunidades e fornecedores, entre outros públicos, é apresentada no POR DENTRO DA MRN. A publicação, que está em sua primeira edição, mostra o desempenho econômico, social e ambiental gerado em 2024, a partir da produção responsável de bauxita. Destaque para a injeção de R$ 717 milhões em compras locais e mais de R$ 370 milhões em impostos, taxas e contribuições, evidenciando o papel da empresa nas cadeias econômicas do Oeste do Pará.

A geração de emprego e renda, as ações nas áreas de educação e saúde e o desenvolvimento em equilíbrio com o meio ambiente comprovam as vantagens da continuidade operacional da MRN, reforçando seu compromisso com a integridade e transparência. Além de dar protagonismo às pessoas — são 6,7 mil trabalhadores, sendo 85% do estado do Pará —, o caderno evidencia a busca da empresa pela inovação e melhoria contínua, ao seguir padrões internacionais de segurança, responsabilidade social e ambiental.

“Temos consciência de que as operações da MRN fazem a diferença no cotidiano de comunidades, municípios, no estado do Pará e no Brasil. Nosso compromisso é com um futuro sustentável, em que a mineração respeita as pessoas e o meio ambiente e é valorizada por tudo que representa”, afirma Guido Germani, diretor-presidente da MRN. “Nosso empenho com a transparência demonstra cuidado e diligência com a sustentabilidade das operações e seus reflexos na sociedade”, acrescenta.

Dentre as práticas ambientais de monitoramento do ar, da água, resgate da flora, fauna e gestão de resíduos, destaque para os 7,7 mil hectares reflorestados a partir de modelo que associa conhecimentos tradicionais à ciência e tecnologia, contribuindo ainda para a catalogação de novas espécies da flora amazônica. Com investimento de R$ 2,2 milhões em 2024, a MRN apoiou agricultores familiares com o projeto de Sistemas Agroflorestais e capacitações em áreas de assentamento, além de psicultores, beneficiando mais de 750 comunitários com formação, acompanhamento técnico e infraestrutura.

Com visão de futuro, a MRN direciona esforços para o processo de licenciamento de novas minas de bauxita para continuar produzindo e investindo na região, já que as atuais caminham para o esgotamento. Conforme cita o caderno, o Projeto Novas Minas (PNM) — que visa a continuidade da operação em cinco novos platôs por mais 15 anos — teve sua Licença Prévia alcançada em outubro de 2024, mas ainda tem pela frente o desafio de desenvolver, protocolar e aprovar planos com condicionantes ambientais e sociais junto às comunidades quilombolas.

Para além do Projeto Novas Minas, a estratégia de continuidade operacional da MRN engloba o Projeto Linha de Transmissão (PLT), que vai integrar a empresa ao Sistema Interligado Nacional do Setor Elétrico, marcando a adesão a uma matriz energética de fontes mais sustentáveis. Conforme contextualiza o POR DENTRO DA MRN, a empresa prevê investimentos da ordem de R$ 5 bilhões para os próximos anos voltados a estes e outros projetos operacionais.

Compromisso com o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Pessoas

A publicação destaca parcerias com associações de comunidades, universidades e instituições, visando garantir um legado de desenvolvimento socioeconômico para o Oeste do Pará. Entre as recentes iniciativas, estão o Programa Portas Abertas, com a oferta de vagas exclusivas para ribeirinhos e quilombolas, além de iniciativas de qualificação profissional para empregados, familiares e comunidades.

Também pontua o compromisso institucional com a promoção da diversidade, equidade e inclusão, a exemplo do “MRN pra Todos”, que há quatro anos promove a diversidade e inclusão nos eixos gênero, geração, raça e etnia, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, construindo ambiente mais inclusivo e plural na empresa. “É com esse olhar diverso, o diálogo transparente, parcerias locais, boas práticas operacionais e socioambientais que a MRN vem construindo sua história nesta região”, acrescenta Guido Germani.

O Por dentro da MRN divulga, ainda, informações sobre a contribuição da MRN para a promoção da saúde e educação e o incentivo ao esporte e à cultura na região. Em 2024, a empresa registrou mais de 63 mil atendimentos itinerantes de saúde com o barco do projeto Quilombo, além 84 mil atendimentos no Hospital de Porto Trombetas. Na educação, o apoio alcança alunos dos ensinos de níveis médio e superior, com investimentos de R$ 6,6 milhões em 2024.

Também foram aplicados mais de R$ 400 mil para iniciativas culturais e esportivas que beneficiaram 379 crianças da região ao longo de 2024. Como apoio às atividades dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente de Terra Santa, Faro e Óbidos, a MRN destinou R$ 45 mil para ações de educação, saúde, cultura, esporte e lazer voltadas ao combate à violência contra crianças e adolescentes.

Imagens: Divulgação