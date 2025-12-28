Morre Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, aos 91 anos

Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, morreu aos 91 anos neste domingo, 28. A morte da atriz foi anunciada pela Fundação Brigitte Bardot. A fundação classificou Brigitte como uma “atriz e cantora de renome mundial, que optou por abandonar sua prestigiada carreira para dedicar sua vida e energia ao bem-estar animal e à sua fundação”.

A causa da morte de Brigitte não foi divulgada. Em outubro deste ano, ela foi hospitalizada brevemente no hospital Saint-Jean de Toulon para se submeter a uma cirurgia.

Brigitte Bardot nasceu no dia 28 de setembro de 1934, em Paris. Ícone do cinema francês nas décadas de 1950 e 1960, a atriz marcou época com a presença magnética nas telas. A protagonista de E Deus Criou a Mulher e O Desprezo participou de quase 50 filmes.Fora das telas, Brigitte Bardot se dedicou à defesa dos direitos dos animais. Em 1986, fundou a Fondation Brigitte Bardot, financiada inicialmente com a venda de joias e objetos pessoais. A organização se tornou uma das mais atuantes na causa animal na Europa.

O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que Brigitte encarnava uma “vida de liberdade”. “Seus filmes, sua voz, seu brilho deslumbrante, suas iniciais, suas dores, sua paixão generosa pelos animais, seu rosto transformado em Marianne, Brigitte Bardot encarnava uma vida de liberdade. Existência francesa, esplendor universal. Ela nos emocionava. Choramos a perda de uma lenda do século”, disse o presidente na rede social X.

Fonte: Jornal Correio Braziliense/Imagem: Reprodução