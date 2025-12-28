domingo, dezembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Morre Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, aos 91 anos

Brigitte Bardot, ícone do cinema francês, morreu aos 91 anos neste domingo, 28. A morte da atriz foi anunciada pela Fundação Brigitte Bardot. A fundação classificou Brigitte como uma “atriz e cantora de renome mundial, que optou por abandonar sua prestigiada carreira para dedicar sua vida e energia ao bem-estar animal e à sua fundação”.

A causa da morte de Brigitte não foi divulgada. Em outubro deste ano, ela foi hospitalizada brevemente no hospital Saint-Jean de Toulon para se submeter a uma cirurgia.

Brigitte Bardot nasceu no dia 28 de setembro de 1934, em Paris. Ícone do cinema francês nas décadas de 1950 e 1960, a atriz marcou época com a presença magnética nas telas. A protagonista de E Deus Criou a Mulher e O Desprezo participou de quase 50 filmes.Fora das telas, Brigitte Bardot se dedicou à defesa dos direitos dos animais. Em 1986, fundou a Fondation Brigitte Bardot, financiada inicialmente com a venda de joias e objetos pessoais. A organização se tornou uma das mais atuantes na causa animal na Europa.

O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que Brigitte encarnava uma “vida de liberdade”. “Seus filmes, sua voz, seu brilho deslumbrante, suas iniciais, suas dores, sua paixão generosa pelos animais, seu rosto transformado em Marianne, Brigitte Bardot encarnava uma vida de liberdade. Existência francesa, esplendor universal. Ela nos emocionava. Choramos a perda de uma lenda do século”, disse o presidente na rede social X.

Fonte: Jornal Correio Braziliense/Imagem: Reprodução

avistao 300x100
Artigo anterior
Pilotos e comissários da Gol e Azul votam até este domingo nova proposta de reajuste salarial; negativa pode resultar em greve no dia 1º

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
avistao 320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315