Pilotos e comissários da Gol e Azul votam até este domingo nova proposta de reajuste salarial; negativa pode resultar em greve no dia 1º

Desde 26 de dezembro até este domingo, 28, pilotos e comissários das companhias aéreas Gol e Azul decidem se aceitam ou não uma nova proposta de reajuste salarial. No início da semana, ambas rejeitaram o valor oferecido. Se o resultado da votação, que acontece no site do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), for negativo, uma greve está prevista para acontecer a partir de 1º de janeiro, cumprindo o prazo para que as empresas sejam notificadas (antecedência mínima de 72 horas).

A nova proposta, elaborada pela Justiça do Trabalho e apresentada nesta terça-feira (23), preserva algumas cláusulas já aceitas e substitui um abono de 14% por correção das cláusulas econômicas (exceto as diárias internacionais) pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o que significa um ganho real de 0,5%. Também prevê um reajuste de 8% no vale-alimentação.

Uma nova assembleia da categoria está marcada para às 9h do dia 29, segunda-feira e será mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Vale ressaltar que pilotos e funcionários da Latam já aceitaram a primeira proposta da companhia, feita por votação on-line no início do mês, não tendo, portanto, qualquer impacto para seus clientes caso uma greve inicie.

Fonte e imagem: Mercado & Eventos com informações UOL

