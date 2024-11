O ator Tony Todd morreu, nesta sexta-feira (9). Ele tinha 69 anos de idade.

O artista era conhecido por atuar em filmes como O Mistério de Candyman, Premonição, O Corvo, A Rocha e Platoon, entre outros.

A causa da morte não foi revelada.

O falecimento foi confirmado por um representante do ator aos veículos Deadline e Variety,

Todd deixa dois filhos. As informações são do UOL e do GShow.

Fonte: Pleno News/Foto: PAUL BUCK/EFE/EFEVISUAL