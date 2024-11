Imagem Peregrina estará no Círio de Breves, na Região de Integração do Marajó

Neste final de semana, dias 09 e 10, será realizado o Círio do município de Breves, localizado na Ilha do Marajó, no Pará. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegará no sábado, dia 09, às 9h, no Aeroporto Municipal, seguindo em carreata pelas ruas do município, com paradas para homenagens nas comunidades católicas, terminando na Igreja de Santa Rita.

Pela tarde, a Imagem segue em visitas à penitenciária estadual, unidade de pronto atendimento, hospital regional do Marajó e hospital municipal, encerrando na Igreja de São José. À noite ocorre a Trasladação, com Missa na Igreja Matriz de São José, às 18h, seguindo em procissão até a orla municipal.

A procissão do Círio inicia às 6h com Missa na Igreja Matriz de Sant’Ana e segue pelas ruas até o ginásio Ferdinando Costa e Silva, onde ocorre a Missa de encerramento e despedida da Imagem.

Fonte e Imagem: DFN