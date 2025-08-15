Movimento brega de Belém apresenta ao MinC projeto “Palco Mundi do Brega”

O ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve anteontem, quarta-feira, 13, no gabinete da ministra da Cultura, Margareth Menezes, em Brasília, acompanhado de uma comitiva de cantores de brega do Pará, para apresentar o projeto “Palco Mundi do Brega”. A iniciativa busca fomentar e difundir o gênero por todo o estado e pelo Brasil, resgatando artistas consagrados e abrindo espaço para novos talentos. O projeto se soma à recente conquista do título de “Capital Mundial do Brega” para Belém e prevê ações para inserir músicos paraenses em grandes eventos culturais e turísticos, além de promover o primeiro Festival do Brega, marcado para 6 de dezembro de 2025, reunindo nomes consagrados e novas promessas do ritmo no Pará.

Em resposta, a ministra Margareth Menezes reforçou o compromisso do governo Lula em fortalecer a cultura popular no Brasil — movimento do qual o brega é, sem dúvida, parte essencial — comprometendo-se a abrir as portas para que o ritmo conquiste cada vez mais espaço nos palcos nacionais. “O brega é uma expressão legítima e vibrante da cultura brasileira, nascida no Pará, mas que fala com o coração de todo o Brasil. Nosso papel é garantir que ele seja valorizado, reconhecido e vivido por todos”, afirmou a ministra.

Acompanhado de uma comitiva de cantores paraenses do gênero, Sabino explicou que a proposta busca fomentar e difundir o ritmo por todo o Brasil, resgatando artistas consagrados e abrindo espaço para novos talentos. O encontro foi realizado no gabinete da ministra, em Brasília (DF).

Com raízes profundas na musicalidade do Pará, o brega é reconhecido pela mistura de estilos tropicais, letras românticas e energia contagiante que atravessa gerações. A iniciativa também se conecta à recente conquista do título de “Capital Mundial do Brega” por Belém, obtido a partir de articulação do ministro junto à ONU Turismo. “Estamos falando de um patrimônio cultural vivo, que representa a alma do povo paraense e a força criativa da Amazônia. O ‘Palco Mundi do Brega’ é mais do que um projeto artístico: é uma política de valorização, reconhecimento e oportunidade para nossos músicos, além de um motor para o turismo e para a economia criativa”, pontuou Sabino.

Francy Ribeiro, uma das vozes do gênero, destacou a relevância do momento: “É um sonho estar aqui levando o brega para o centro das decisões culturais do Brasil. Esse apoio nos dá forças para continuar cantando nossa história.” Helen Patricia reforçou: “O brega sempre foi resistência, amor e alegria. Hoje, com esse projeto, sentimos que nossa música está sendo ouvida e respeitada em todo o país.”

O projeto prevê a inserção de artistas paraenses em grandes eventos culturais e turísticos do estado, bem como a expansão da iniciativa para outras capitais brasileiras, com apoio de políticas públicas e leis de incentivo. A proposta inclui ainda a realização do primeiro “Festival do Brega” de Belém, marcado para 06 de dezembro de 2025, reunindo nomes de destaque e novas promessas do ritmo.

Por Cléo Soares/Ministério do Turismo