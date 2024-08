Município de Irituia será contemplado com verbas do Novo PAC

O prefeito de Irituia, Marcos Tonheiro, participou, ontem, terça-feira, 06, a convite do Ministro das Cidades, Jader Filho, do lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), realizado no Palácio dos Despachos, em Belém. Durante a cerimônia, o ministro anunciou a nova etapa do PAC, que irá investir mais de 2 bilhões de reais no Estado do Pará, beneficiando mais de cinco milhões de habitantes nos 64 municípios paraenses contemplados.

Segundo o gestor de Iritiuia, o município, localizado no nordeste paraense, deve receber inúmeros benefícios através dos repasses do programa do Governo Federal.

“Nosso prestígio junto ao ministro das Cidades Jader Filho nos credencia a receber muitos investimentos do Governo Federal. Com o ministro Jader Filho em Brasília, e o Governador Helder aqui no Pará, o trabalho em Irituia vai continuar”, pontuou o prefeito, que é candidato à reeleição.

Marcos Tonheiro adiantou que, dentre esses benefícios, a cidade irá receber R$ 2 milhões e 400 mil para implantação de sistema de abastecimento de água, além de duas UBS’s.

“Estamos muito gratos ao Governo Federal e ao Governo Estadual pela inclusão de Iritiuia dentre as cidades a serem beneficiadas com a nova etapa do PAC. Isso vai gerar mais dignidade à nossa população com os serviços que serão realizados”, comemorou o prefeito.

Imagem: Divulgação