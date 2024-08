Hezbollah lança dezenas de drones contra o Norte de Israel

O lançamento de drones e mais de 30 foguetes pelo grupo terrorista Hezbollah feriu 19 pessoas no Norte de Israel nesta terça-feira (4), segundo o jornal Times of Israel, no auge das tensões regionais e na expectativa de um ataque conjunto do Irã e do grupo libanês contra o país.

– Aproximadamente 20 projéteis foram identificados passando do Líbano rumo às Colinas de Golã, ocupadas por Israel – informou o último comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), todos os quais caíram em regiões abertas, e segundo o órgão sem nenhum ferimento relatado.

Pouco depois, outra saraivada de foguetes foi lançada contra a Galileia, no Norte do país, a maioria dos quais, de acordo com o comunicado das FDI, foi interceptada ou caiu em locais abertos, causando incêndios que os bombeiros ainda estão tentando apagar.

Além desses ataques, vários drones foram lançados ao longo do dia, ferindo 19 pessoas – um homem em estado crítico, uma mulher em estado moderado e 17 pessoas com ferimentos leves – que foram levados ao Centro Médico da Galileia na cidade costeira de Nahariya, a cerca de 10 quilômetros da fronteira com o Líbano, de acordo com o Times of Israel.

O homem gravemente ferido e a mulher em estado moderado, ambos na faixa dos 30 anos, foram vítimas da queda de um interceptador israelense que errou a trajetória e atingiu a cidade árabe de Maazra, perto de Nahariya, espalhando estilhaços que feriram outras cinco pessoas.

Um dos drones do grupo pró-Irã caiu perto do campo militar de Shraga, ao Sul da cidade, ferindo levemente seis soldados, de acordo com um comunicado militar.

– Hoje cedo, as forças armadas identificaram uma célula terrorista entrando em um armazém de armas do Hezbollah e em uma estrutura militar na região de Kfar Kila – informou as FDI, alegando que se tratava dos mesmos combatentes que atacaram de manhã Misgav Am.

Depois de identificá-los, as FDI atacaram essa posição e também realizaram dois ataques contra estruturas do grupo xiita em Ayta ash Shab e um lançador de mísseis em Abou Chach.

