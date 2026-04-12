Estados Unidos deixam negociações sem acordo com o Irã

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou neste domingo, 12, que não houve acordo com o Irã nas negociações de paz em Islamabad, apesar de 21 horas de tentativas para alcançar um consenso, embora deixe a capital paquistanesa com uma última oferta: um método de entendimento.

– Mantivemos várias conversas substanciais com os iranianos. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não chegamos a um acordo. E acredito que isso seja muito pior para o Irã do que para os Estados Unidos. Portanto, voltamos ao mesmo ponto: os Estados Unidos não chegaram a um acordo, deixamos nossas linhas vermelhas muito claras, em quais aspectos estamos dispostos a ceder e em quais não, e fomos o mais claros possível, mas eles optaram por não aceitar nossos termos – disse Vance durante um pronunciamento à imprensa.

O vice-presidente americano indicou que a delegação deixa Islamabad com uma “proposta muito simples”, que classificou como “um método de entendimento” e sua “melhor e última oferta”.

– Veremos se os iranianos a aceitam – acrescentou.

Ele não mencionou detalhes sobre a atual trégua de duas semanas. Vance evitou entrar em detalhes sobre as negociações por não querer “negociar em público após 21 horas de conversas privadas”, mas apontou que o principal obstáculo foi a falta de um compromisso por parte do Irã de não buscar uma arma nuclear a longo prazo.

– O fato é que precisamos ver um compromisso firme de que não buscarão uma arma nuclear, nem as ferramentas que lhes permitiriam obtê-la rapidamente. Esse é o objetivo principal do presidente dos Estados Unidos, e é isso que tentamos alcançar por meio destas negociações – destacou o vice-presidente.

Vance, no entanto, questionou:

– Vemos um compromisso de vontade por parte dos iranianos de não desenvolver uma arma nuclear, não apenas agora ou daqui a dois anos, mas a longo prazo? Ainda não vimos.

As negociações entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano atravessaram diferentes fases desde a assinatura do acordo de 2015, que limitava as atividades atômicas de Teerã em troca da suspensão de sanções.

Após a retirada unilateral de Washington do pacto em 2018, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, o Irã aumentou seu nível de enriquecimento de urânio, chegando a acumular material com 60% de pureza – próximo aos 90% necessários para uso militar, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Desde então, o eixo central do conflito tem sido o enriquecimento de urânio, dado que os Estados Unidos exigem “enriquecimento zero” para impedir que o país desenvolva armamento nuclear, enquanto Teerã defende seu direito a um programa nuclear para fins pacíficos e exige o fim das sanções.

No início de 2026, foram retomadas várias rodadas de conversas nucleares indiretas em Omã e Genebra, mas, em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel iniciaram uma ofensiva contra o Irã.

Vance ressaltou ainda que as conversas abordaram diversos temas, nos quais a delegação americana foi “bastante flexível”.

– O presidente Trump nos disse que deveríamos vir de boa fé e fazer todo o possível para chegar a um acordo. Fizemos isso e, lamentavelmente, não pudemos avançar – concluiu.

Do Portal Pleno.News com informações da Agência EFE