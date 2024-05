Norte Energia participa da FIPA 2024 e destaca avanço em sua atuação no Mercado Livre de Energia

O Mercado Livre de Energia tem se destacado como uma alternativa atrativa para empresas que buscam maior controle sobre seus gastos com a conta de luz e responsabilidade com o consumo das fontes de energia. A atuação da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, nesse modelo, em que a energia elétrica é negociada livremente entre vendedores e clientes, sem intermediários, é destaque no stand da companhia durante a XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), de 22 a 25 de maio, em Belém.

A partir do segundo semestre de 2024, a Norte Energia passará a fornecer energia diretamente às 24 unidades do SESI e do SENAI no Pará. De acordo com a Federação das Indústrias do Pará (FIEPA), que promove a FIPA, a expectativa é que o movimento gere uma economia de 35% na conta de luz para o Sistema FIEPA, em relação ao que é gasto atualmente no Mercado Cativo.

“Estamos vivendo um momento de transformação e a migração para o modelo mais sustentável, que oferece energia renovável e limpa, já é uma tendência. Essa modalidade de mercado oferece maior economia para o cliente, busca fomentar a competitividade, incentivar a eficiência energética e promover a diversificação da matriz elétrica”, avalia Paulo Roberto Ribeiro Pinto, presidente da Norte Energia.

Desde 2016, a Norte Energia atua nesse mercado e entrega energia renovável para indústrias e médias e grandes empresas, que estejam conectadas em média ou alta tensão. Referência no mercado de eletricidade, a companhia oferece contratos customizados para os seus clientes, em qualquer região do Brasil.

A economia direta gerada para os consumidores que optam pelo Ambiente de Contratação Livre (ACL), conhecido como Mercado Livre de Energia, vem se mostrando expressiva. De acordo com a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), em 2023, esse formato gerou economia recorde nos gastos com energia elétrica de R$ 48 bilhões para seus clientes.

Imagem: Divulgação