Água volta a invadir ruas de Porto Alegre

Mesmo com a baixa do Guaíba, algumas ruas de Porto Alegre voltaram a ficar alagadas no fim da manhã desta quinta-feira, 23. Relatos feitos à CNN dão conta que a água voltou a invadir a Avenida Cristóvão Colombo, na região central da capital gaúcha.

Voltou a chover na capital gaúcha na madrugada de hoje e o nível do rio Guaíba subiu 14 centímetros em cinco horas. Às 1h15 da madrugada, os sistemas de medição marcaram 3,82 metros. Às 5h o rio chegou em seu pico das últimas 24h, marcando 3,96 metros.

Na última atualização até a publicação da reportagem, o nível do Guaíba já tinha abaixado um pouco, marcando 3,9 metros às 7h15 desta quinta-feira (23).

Imagem: Divulgação